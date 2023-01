Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις: Στα Κέντρα Υγείας οι εξετάσεις παιδιών με ήπια συμπτώματα (πίνακες)

Την αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση μικρών ασθενών και των γονιών τους έχει στόχο η ενεργοποίηση των Κέντρων Υγείας στην Αττιική.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την ενεργοποίηση των Κέντρων Υγείας για την εξέταση ασθενών που νοσούν με κάποια ίωση, αναφέρονται τα εξής:

«Σε όλη την Ευρώπη παρουσιάζεται έξαρση των ιώσεων που προσβάλλουν μεγαλύτερους αλλά κυρίως μικρά παιδιά, επηρεάζοντας την καθημερινότητα τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και των οικογενειών τους.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να είναι πάντοτε δίπλα στους ασθενείς.

Επικουρικά και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δεδομένη κατάσταση, μπορεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό τα νοσοκομεία από επισκέψεις, οι οποίες δε χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης.

Με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των ασθενών και των παιδιών, αφού πρώτα οι γονείς έχουν συμβουλευτεί τον παιδίατρό τους, μπορούν να επισκέπτονται το κοντινότερο Κέντρο Υγείας, όταν τα παιδιά εμφανίζουν ήπια συμπτώματα.

Στα κέντρα υγείας μπορούν να πραγματοποιηθούν αιματολογικές εξετάσεις, ενώ αυτά έχουν και έμπειρους παιδιάτρους που θα εξετάσουν τα παιδιά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον παιδίατρο ανάγκη νοσηλείας του παιδιού, τότε θα παραπεμφθεί τάχιστα στο νοσοκομείο.

Με την επίσκεψη στο κοντινότερο Κέντρο Υγείας, οι ασθενείς θα εξυπηρετηθούν άμεσα ενώ θα αποφύγουν τον συνωστισμό και την ενδεχόμενη μετάδοση των ιώσεων.

Προς διευκόλυνση των γονέων παρατίθεται πίνακας με τα Κέντρα Υγείας σε όλη την Αττική, για την εξυπηρέτηση των πολιτών».

