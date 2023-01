Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ έως την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένοι άνεμοι στα πελάγη, συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που θα πλήξει την χώρα έως και την Τρίτη.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν την χώρα μας τις επόμενες μέρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα που θα συνοδεύονται κατά περιόδους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη.

Σήμερα Παρασκευή (20/1/2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα το απόγευμα θα εξασθενήσουν, αλλά τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα ενισχυθούν και πάλι

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο (περίπου τα 800 μέτρα)

Αύριο Σάββατο (21/1/2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο μέχρι νωρίς το απόγευμα

στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι το απόγευμα

από το μεσημέρι στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800-1000 μέτρα)

Την Κυριακή (22-01-2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής μέχρι και το μεσημέρι στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

από το απόγευμα της Κυριακής στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Τη Δευτέρα (23-01-2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως το βράδυ

από το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη και από το βράδυ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα).

Προοπτική για την Τρίτη (24-01-23),

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται ότι θα εκδηλωθούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου

Λέσβος: βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

Ιώσεις: Στα Κέντρα Υγείας οι εξετάσεις παιδιών με ήπια συμπτώματα (πίνακες)