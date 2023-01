Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Παρασκευή

Τι αναφέρεται στο επικαιροποιημένο έκτακτου δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ. Που και πότε θα εκδηλωθούν τα εντονότερα φαινόμενα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 19-01-2023/12:00 τοπική ώρα, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

σήμερα Παρασκευή (20-01-2023) στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν και από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο προβλέπεται να ενισχυθούν και πάλι από τα δυτικά. από τις πρωινές μέχρι τις βραδινές ώρες της Παρασκευής στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. από τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής και μέχρι το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα και πιθανώς πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000-1200 μέτρα).

Νέο κύμα κακοκαιρίας, από το Σάββατο (21-01-2023) έως και τη Δευτέρα (23-01-2023), με:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου έως το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και εκ νέου από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας. από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και εκ νέου από το μεσημέρι της Δευτέρας έως το βράδυ.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα) κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.