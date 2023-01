Υγεία - Περιβάλλον

Συναγερμός: κρούσμα αφρικανικής πανώλης σε αγριογούρουνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε το κρούσμα και τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία.

Έπειτα από τη διενέργεια σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη νόσο) για υποψία παρουσίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ιού σε νεκρό θηλυκό αγριόχοιρο στη Δημοτική Ενότητα Πετριτσίου του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Με εντολή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου, ενεργοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές της Π.Ε. Σερρών ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του νοσήματος σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα τα μέτρα που λήφθηκαν:

1.Η ενεργοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων και της Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων.

2. Η Ενεργοποίηση του τοπικού κέντρου ελέγχου νοσημάτων για την αντιμετώπιση του νοσήματος στην Π.Ε. Σερρών όπως προβλέπει το άρθρο 4 του Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β΄ 75 22.01.2009).

3. Οριοθέτηση μολυσμένης περιοχής.

4. Μέτρα στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής.

5. Εντατική παθητική επιτήρηση σε αγριόχοιρους και κατοικίδιους χοίρους εντός της οριοθετηθείσας μολυσμένης περιοχής.

6. Μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, όπως αυτά προβλέπονται στην (Απόφαση 260918/14.01.2009 ΦΕΚ Β΄ 75 22.01.2009).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ομάδα Ειδικών για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων, συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου, στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο ιός της Αφρικανικής Πανώλης του χοίρου δε μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ έως την Τρίτη

Τσίπρας: Να μπει τέλος στην αισχροκέρδεια

Αττική: “Επαγγελματίας” απατεώνας στα χέρια των Αρχών