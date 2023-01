Πολιτική

Μητσοτάκης για εκλογές: Η χώρα έχει γυρίσει σελίδα, οι Έλληνες δεν θα ρισκάρουν εκτροχιασμό

Τι είπε ο πρωθυπουργός για ενέργεια, Ουκρανία, οικονομία και τις επερχόμενες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και στη δημοσιογράφο Julia Chatterley διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας μόλις επιλύσουμε τις πολιτικές αβεβαιότητες, καθώς, όπως σημείωσε, «θα έχουμε εκλογές την άνοιξη και είμαι πεπεισμένος ότι θα κερδίσουμε και πάλι»

«Η οικονομία μας έχει καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη, γεγονός που σημαίνει πως δημιουργούμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «όταν κοιτάζουν το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ, βλέπουν ότι το μειώσαμε κατά περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε τρία χρόνια. Επρόκειτο για την ταχύτερη μείωση που καταγράφηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά διαθέτουμε ακόμα χρήματα ώστε να στηρίξουμε ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Γι' αυτό νομίζω πως ήταν επιτυχής η πολιτική μας, γιατί ήταν και είναι και φιλελεύθερη όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης, αλλά και προοδευτική όσον αφορά τη στήριξή μας στα πιο αδύναμα νοικοκυριά και τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας» ανέφερε.

Σε ερώτηση γιατί ο λαός θα του δώσει και άλλη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Επειδή τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας. Επειδή χτίζουμε εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες. Επειδή έχουμε μειώσει τους φόρους, έχουμε μειώσει την ανεργία. Έχουμε στηρίξει τους πολίτες σε δύσκολες περιόδους. Και γνωρίζω ότι αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος που διανύουμε και επειδή στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι μετράει η εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, όπως είπατε των λεγόμενων «πολλαπλών κρίσεων. Πιστεύω, λοιπόν, πως τα ζητήματα της αξιοπιστίας, της σταθερότητας, της προβλεψιμότητας είναι σημαντικά για τους Έλληνες σήμερα. Για πρώτη φορά αισθάνονται ότι η χώρα έχει γυρίσει σελίδα. Δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να ρισκάρουν εκτροχιασμό από αυτή την πορεία» πρόσθεσε.

Επίσης, εκτίμησε ότι φέτος δεν θα έχουμε ύφεση. «Αντιθέτως, είναι πιθανό να έχουμε ανάπτυξη πιο κοντά στο 2% απ' ό,τι στο 1%» είπε.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια σημείωσε ότι αν μάθαμε κάτι από την ουκρανική κρίση, αυτό είναι ότι πρέπει να επιμείνουμε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. «Είναι φθηνότερες και ασφαλέστερες από γεωπολιτική πλευρά. Αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ελλάδα» είπε.

«Στο μεταξύ, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε όλες οι υποδομές φυσικού αερίου να είναι έτοιμες για ένα μέλλον μετά το φυσικό αέριο. Για παράδειγμα, κατασκευάζουμε ένα νέο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη βορειοανατολική Ελλάδα. Πρόκειται για ένα δίκτυο που θα είναι έτοιμο να δεχτεί και υδρογόνο. Βραχυπρόθεσμα θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα Βαλκάνια» τόνισε και πρόσθεσε «Θέλουμε να είμαστε εξαγωγέας ενέργειας και πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τους φίλους μας στα Βαλκάνια».

