Κολλέγιο Αθηνών: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το επεισόδιο με τους εξωσχολικούς

Τι λέει η ΕΛΑΣ σχετικά με παρουσία εξωσχολικών που σήμαναν συναγερμό στο Κολλέγιο Αθηνών.

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες στο Κολλέγιο Αθηνών, μετά από πληροφορίες για παρουσία εξωσχολικών στις εγκαταστάσεις του.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από την σχετική έρευνα που έκανε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, προέκυψε ότι δύο μαθητές λυκείου της ίδιας περιοχής, μπήκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Κολλεγίου για να συναντήσουν φίλους τους που φοιτούν εκεί, χωρίς όμως να προκαλέσουν οποιοδήποτε επεισόδιο.

Τέλος, τονίζεται ότι δεν προέκυψε διάπραξη αδικημάτων και ότι το προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σχετικά με διερεύνηση πληροφοριών που αναφέρθηκαν μεσημβρινές ώρες χθες (19-01-2023) στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και αφορούσαν στην παρουσία εξωσχολικών ατόμων σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην περιοχή του Ψυχικού, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις και σε συνεργασία με το προσωπικό του ιδρύματος ελέγχθησαν οι χώροι αυτού, χωρίς να διαπιστωθούν τα καταγγελόμενα.

Από την επακόλουθη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής προέκυψε ότι, πρωινές ώρες της 19-01-2023, δύο ανήλικοι ημεδαποί, μαθητές λυκείου της ίδιας περιοχής, εισήλθαν στον περιβάλλοντα χώρο του ανωτέρω ιδρύματος με σκοπό να συναντήσουν φίλους τους που φοιτούν σε αυτό, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν οποιοδήποτε επεισόδιο.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν προέκυψε η διάπραξη αδικημάτων και το σχετικό προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

