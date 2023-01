Αθλητικά

Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα: Στο φινάλε πήραν το βαθμό οι Ηπειρώτες

«Χρυσοκέφαλος» Εραμούσπε και πολύτιμος βαθμός για τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Αγρίνιο.

Στο ισόπαλο 1-1 έμεινε το «ντέρμπι» της Δυτικής Ελλάδας ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της Super League, όπου όλες οι «μεγάλες» στιγμές καταγράφηκαν στο τελευταίο (γκραν-γκινιόλ) δεκάλεπτο.

Τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη για την ομάδα του Αγρινίου (μετά τις δύο «βαριές» ήττες από τον ΟΦΗ και την ΑΕΚ), που είδε τον Εραμούσπε να ισοφαρίζει στο 89’, το γκολ που είχε σημειώσει ο Ντουάρτε στο 82’.

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και μόλις στο 2’ ο Σενγκέλια έπιασε ένα ωραίο, γυριστό σουτ έπειτα από τη σέντρα του Χουχούμη, όμως ο Τσιντώτας είχε σωστή αντίδραση και μπλόκαρε σε δύο χρόνους. Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε την πρώτη τελική του στον αγώνα στο 15’ όταν από ωραία ενέργεια του Σόρια και γύρισμα προς τον Τζίνο, ο τελευταίος σούταρε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 33’ ο Καρέλης προσπάθησε να απειλήσει με το γυριστό, όμως ο Παντελάκης σταμάτησε την προσπάθειά του. Ο Σενγκέλια πήρε το... ριμπάουντ, αλλά το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή ήταν κακό.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με μεγαλύτερη ένταση και στο 56’ ο Ανέστης έκανε μία καταπληκτική επέμβαση στο τρομερό σουτ του Καραχάλιου απ’ τα 35 μέτρα που πήγαινε στο «παραθυράκι» του.

Στο 61’ ο Καρέλης βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του έφυγε αρκετά άουτ από το αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα, ενώ ένα λεπτό αργότερα (62’) είχε άλλη μία προσπάθεια από καλή θέση πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πλησίασε ξανά στο γκολ στο 76’ όταν ο Μπάλαν βρέθηκε μέσα στην περιοχή έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Νίνη, αλλά ο Ανέστης τον πρόλαβε στο τετ-α-τετ κι απομάκρυνε.

Το γκολ για τον Παναιτωλικό ήρθε στο 82’, σε μία φάση όπου είχαν συμμετοχή όλες οι «χρυσές» αλλαγές του Γιάννη Αναστασίου. Ο Φρεντερίκο Ντουάρτε, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο στη θέση του Μόρσεϊ (και στην επάνοδό του μετά από περίπου δύο μήνες), υποδέχθηκε την πάσα του Μπουζούκη, έπειτα από την πρώτη κεφαλιά του Ζοάο Πέντρο και με σουτ «κεραυνό» μέσα απ’ την περιοχή έκανε το 1-0 για τους Αγρινιώτες.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία... λέξη του. Στο 86’, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Σόρια, ο Εραμούσπε που είχε προωθηθεί, με εντυπωσιακό άλμα και κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα των Ιωαννίνων, χαρίζοντάς της έναν υπερπολύτιμο βαθμό.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μλάντεν – Τζίνο, Εραμούσπε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μαλής, Μλάντεν (46’ λ.τρ. Μάρτενσον), Λάρσον, Χουχούμης, Λιάβας, Ντίας, Κολοβός (72’ Μπουζούκης), Σενγκέλια (88’ Χατζηθεοδωρίδης), Μόρσεϊ (81’ Ντουάρτε), Καρέλης (81’ Ζοάο Πέντρο).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Καραχάλιος, Γκίνο, Ριένστρα (71’ Νίνης), Τζίμας (86’ Λώλης) Παμλίδης, Μπάλαν (81’ Σταματελόπουλος).

*Στο 19ο λεπτό του αγώνα οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού, «σκέπασαν» το γήπεδο με τα χειροκροτήματά τους για να τιμήσουν τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

