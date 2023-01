Αθλητικά

Γιουβέντους: Τιμωρία - σοκ με αφαίρεση 15 βαθμών από το πρωτάθλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Θανατηφόρος» υπήρξε ο πέλεκυς της ιταλικής Δικαιοσύνης για τη Γιουβέντους, για την υπόθεση «Plusvalenza»

«Θανατηφόρος» υπήρξε ο πέλεκυς της ιταλικής Δικαιοσύνης για τη Γιουβέντους!

Το ιταλικό αθλητικό δικαστήριο που ερευνά τις μεταγραφές της επέβαλε ποινή αφαίρεσης 15 βαθμών στη «Γηραιά Κυρία», ανακοίνωσε απόψε (20/1) η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC).

Με 20 παιχνίδια να απομένουν για τη λήξη της φετινής σεζόν η Γιουβέντους είχε 37 βαθμούς και ήταν τρίτη στη Serie A, 10 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Νάπολι. Οι -15 βαθμοί όμως θα την ωθήσουν στους 22 πόντους κι εκτός των θέσεων που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο ξεπέρασε πολύ τους εννέα βαθμούς που ζήτησε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας για το τρέχον πρωτάθλημα κι επέβαλε κυρώσεις στον σύλλογο για την υπόθεση των κεφαλαίων.

Η Γιουβέντους κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε λογιστικά «τρικ» για να εξωραΐσει τους λογαριασμούς της, προκειμένου να παρακάμψει το οικονομικά δίκαιο παιχνίδι (financial fair play).

Ο σύλλογος είχε αθωωθεί, μαζί με άλλες δέκα ομάδες, σε αυτήν την υπόθεση την άνοιξη του 2022, αλλά το ομοσπονδιακό Εφετείο αποδέχθηκε το αίτημα του ομοσπονδιακού εισαγγελέα να ξανανοίξει την υπόθεση, ενόψει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τα ιταλικά δικαστήρια που επίσης ερευνούν τους λογαριασμούς του ιταλικού συλλόγου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της FIGC.

Βαριές ποινές υπήρξαν και για τα στελέχη του προηγούμενου Δ.Σ. της εταιρείας, για τα οποία ζητήθηκε επίσης η επέκτασή της σε UEFA και FIFA: 2,5 χρόνια για τον Παρατίτσι, 2 χρόνια για τους Ανιέλι και Αριβαμπένε, ένας χρόνος συν 4 μήνες για τον Κερουμπίνι και 8 μήνες για τον Νέντβεντ.

Οι υπόλοιποι σύλλογοι αθωώθηκαν, ενώ η Γιουβέντους διατηρεί το δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός: Ο Γερμανός συγκατηγορούμενός του που διαφήμιζε θεραπείες (εικόνες)

Ειδικό δικαστήριο – Τσάδαρης: Ο Καλογρίτσας με πίεσε αφόρητα

Συναγερμός: κρούσμα αφρικανικής πανώλης σε αγριογούρουνο