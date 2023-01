Κοινωνία

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες και χιόνια

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Που και πότε αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει.



Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 19-01-2023 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Σάββατο (21/1/2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο μέχρι νωρίς το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Την Κυριακή (22-01-2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι από το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Τη Δευτέρα (23-01-2023),

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως το βράδυ από τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

2. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Προοπτική για την Τρίτη (24-01-23):

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται ότι θα εκδηλωθούν στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

