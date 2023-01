Πολιτική

Έβρος - Θεοδωρικάκος: η ασφάλεια της ΕΕ ξεκινά από τα σύνορα με την Τουρκία

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης για την αποφασιστική φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία στον Έβρο εστάλη από την συνάντηση του Υπ. Προστασίας του πολίτη με 27 πρέσβεις, στον Έβρο.

Μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης, για την αποφασιστική φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία και στήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει την ευθύνη να φυλά τα σύνορα, βγαίνει από την ενημερωτική συνάντηση που είχε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στην Αλεξανδρούπολη, με 27 πρέσβεις από χώρες της ΕΕ, χώρες συνδεδεμένες με τη Συνθήκη Σένγκεν και τη Βρετανία.

«Η ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών και των πολιτών τους έχει ως προϋπόθεση την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και -συνεπώς- τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων εδώ στον Έβρο. Για αυτό, το έργο της φύλαξης από την ΕΛ.ΑΣ. και τις Αρχές ασφάλειας συνολικά, χρειάζεται τη στήριξη όχι μόνο του ελληνικού Κράτους, αλλά και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών κρατών ξεχωριστά. Η σημερινή συνάντησή μας εδώ, στέλνει μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης και εκφράζει την κοινή βούλησή μας για αποτελεσματική φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία, για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, και την αποφασιστικότητά μας για σταθερότητα και συνεργασία στην περιοχή», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος στην παρέμβασή του.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μετά τη σύσκεψη επισκέφθηκε με τους πρέσβεις τον Φράχτη στις Φέρρες, περιέγραψε στους διπλωματικούς εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα και ανέφερε ότι στη διάρκεια του 2022 απετράπη η είσοδος 260.000 παρανόμων μεταναστών ενώ συνελήφθησαν περί τους 1.500 διακινητές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε καθημερινά περίπου 300-400 παράνομοι μετανάστες αποτρέπονται από τις ελληνικές αρχές φύλαξης των συνόρων, να περάσουν τα σύνορα.

Αναφέρθηκε στον θετικό ρόλο της Frontex και ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2023 η συνοριοφυλακή μας ενισχύεται με άλλα 400 άτομα. Οι 250 αναλαμβάνουν υπηρεσία μέσα στο Φεβρουάριο. Στην περιοχή υπηρετούν σήμερα 1800 συνοριοφύλακες και αποτελούν τους σύγχρονους Ακρίτες της Ευρώπης. «Χωρίς την παρουσία αυτών των σύγχρονων Ευρωπαίων ακριτών, που λειτουργούν αποτρεπτικά και αποτελεσματικά, θα είχαν κινηθεί στα σύνορα τα εκατομμύρια των μεταναστών που περιμένουν να μπουν στην Ευρώπη», υπογράμμισε. Κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου υποστήριξης αμφιβόλου ηθικής συγκρότησης, που εργάζονται με μία ξεκάθαρα πολιτική ατζέντα, καθώς στρέφονται ευθέως κατά των ευρωπαϊκών θεσμών. «Στόχος φαίνεται να είναι η ανατροπή της ισορροπίας και της κοινωνικής συνοχής. Στόχος τους είναι η υπονόμευση θεσμών και αξιών», πρόσθεσε.

Για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε τους ευρωπαίους διπλωμάτες, ότι η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση για αναβάθμιση των μέτρων προστασίας στα σύνορα, μέσω της υλοποίησης του σχεδίου «Ακρίτας» που υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προχωρεί, σε πρώτη φάση, στην κατασκευή άλλων 35 χιλιομέτρων του Φράχτη στον Έβρο, ο οποίος επί του παρόντος εκτείνεται σε 37,5 χιλιόμετρα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται στο σύνολο του από τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας.

Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, η οποία επωμίζεται μεγάλο βάρος των παράνομων μεταναστευτικών ροών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πτυχή της ασφάλειας και της προστασίας των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων.

«Αποτελεί πάγια θέση μας ότι τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής δεν μπορεί να είναι οι μοναδικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί. Θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και δίκαιος καταμερισμός ευθυνών. Η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χώρων μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το μείζον αυτό πρόβλημα. Ο στενός συντονισμός είναι απαραίτητος, όπως κάνουμε ήδη με γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, με την οποία έχουμε εξαίρετη συνεργασία για το θέμα», προσέθεσε.

«Υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της Ευρώπης, υπερασπιζόμαστε τις Αρχές και τις Αξίες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, αλλά δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για το τι πραγματικά συμβαίνει και το ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις κάποιων και το πραγματικό διακύβευμα για όλους μας», τόνισε προς τους πρέσβεις κι επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει καταγγείλει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία.

