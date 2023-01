Πολιτική

Έβρος: Συνάντηση Θεοδωρικάκου με 27 πρέσβεις της ΕΕ

Η συνάντηση, το σχέδιο «Ακρίτας» και οι ασύμμετρες απειλές που δέχεται η Ελλάδα από την Τουρκία.

Στον Έβρο θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος θα συναντηθεί στην Αλεξανδρούπολη με 27 πρέσβεις κρατών – μελών της ΕΕ, των συνδεδεμένων χωρών με τη συνθήκη Σένγκεν και της Μεγάλη Βρετανίας.

Η συνάντηση, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το σχέδιο «Ακρίτας», τις ασύμμετρες απειλές που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και την επέκταση του Φράχτη στον Έβρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, είναι το εξής:

11:30: Καλωσόρισμα αντιπροσωπείας Πρέσβεων και εκπροσώπων τοπικών αρχών από τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο στο Νομαρχείο

11:45-12:45: Ομιλία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και παρουσίαση του μεταναστευτικού ζητήματος και των ενεργειών της Ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Αμέσως μετά θα γίνει παρουσίαση επιχειρησιακών παραμέτρων και ενεργειών της ΕΛ.ΑΣ για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών, από τον επικεφαλής του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας των Συνόρων, Υποστράτηγο Δ. Μάλλιο. Θα ακολουθήσει συζήτηση.





13:00: Αναχώρηση για τα ελληνοτουρκικά σύνορα, περιοχή Φερών Έβρου.

13:20-14:00: Επίσκεψη φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ενημέρωση αντιπροσωπείας για την επέκταση φράχτη και το σχέδιο Ακρίτας, από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγο Π. Συριτούδη.

Η επίσκεψη στον Έβρο θα κλείσει με γεύμα εργασίας, που θα γίνει στις 14:30-16:00.

