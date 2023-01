Market Pass - Το ΦΕΚ: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πότε γίνονται οι πληρωμές

Οικονομία

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για το Market Pass. Όσα προβλέπονται για τους δικαιούχους και τα κριτήρια και οι ημερομηνίες "κλειδιά".

Από την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του Market Pass, που αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Ειδικότερα, η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Σάββατο (21/1), στο οποίο προσδιορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τα κριτήρια, τους δικαιούχους και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 15 Μαρτίου και οι δικαιούχοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς Taxis.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα.

Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’167) ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο εισοδήματος

Οι άγαμοι θα πρέπει να έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Οι έγγαμοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Κριτήριο περιουσίας

Το ύψος της ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους είναι έως 250.000 ευρώ και για τους έγγαμους έως 400.000 ευρώ.

Εξαιρέσεις

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται.

Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021.

Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 έως και την 31η.12.2022.

Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

Αίτηση στην ειδική εφαρμογή

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση.

Ημερομηνία υποβολής αίτησης

Η υποβολή της αίτησης για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 15η Μαρτίου 2023.

Πληρωμή

Όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός Φεβρουαρίου και επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα στο κινητό τους θα πληρωθούν έως 3 Μαρτίου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Από τον Απρίλιο και μετά θα πληρώνονται μήνα – μήνα.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση εντός Φεβρουαρίου και επιλέξουν πληρωμή στην τράπεζα θα πληρωθούν έως 3 Μαρτίου για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.

Έως 3 Μαΐου προπληρώνεται και το τρίμηνο Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου.

