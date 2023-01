Οικονομία

Παπαθανάσης για Market Pass - “Καλάθι του νοικοκυριού”: Πρεμιέρα στο ένα, παράταση στο άλλο

Τι είπε ο Αναπληρωτής Υπ. Ανάπτυξης για τις καταγγελίες καταναλωτών για ακριβά προϊόντα και αλλαγές στις συσκευασίες. Πόσα πρόστιμα έχουν δοθεί για αισχροκέρδεια.

Για τις καταγγελίες καταναλωτών για αυξήσεις σε προϊόντα μέσω και της αλλαγής των ποσοτήτων στις συσκευασίες σε συνάρτηση με την τιμή πώλησης τους, ρωτήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Ο Νίκος Παπαθανάσης απάντησε ότι «εμείς ελέγχουμε την τιμή μονάδας, σε σύγκριση με τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους του Αυγούστου του 2021».

Από τους ελέγχους προκύπτει 6%-8 % αισχροκέρδεια ή αθέμιτη κερδοφορία, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έρχεται νομοθετική ρύθμιση, ώστε «να αναγράφονται με την ίδια γραμματοσειρά και με το ίδιο μέγεθος γραμμάτων, η τιμή του προϊόντος και η τιμή του ανά κιλό ή όγκο για να μπορεί να δει ο καταναλωτής ακριβώς τι και πόσο αγοράζει».

Κάλεσε τους καταναλωτές να κάνουν καταγγελία για ότι παράτυπο διαπιστώνουν, συμπληρώνοντας πως «για αισχροκέρδεια έχουμε επιβάλει πρόστιμα 3 εκατομμύριων ευρώ και συνεχίζουμε καθημερινά τους ελέγχους»

«Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα και με τα μέτρα όπως το Market Pass προσπαθούμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Με βάση τα εισοδήματα του 2021 που δηλώθηκαν το 2022, θα καταβάλλεται το επίδομα του Market Pass σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται να γίνει αγορά προϊόντων πριν. Την 1η Φεβρουαρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Όποιος επιλέξει να πάρει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του, θα λάβει σε δύο δόσεις το 80% του ποσού που θα πιστωνόταν εάν λάμβανε το βοήθημα στην άυλη κάρτα», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είπε ότι εάν ένα νοικοκυριό χρησιμοποιεί και το «Καλάθι», μια οικογένεια θα μπορεί να εξοικονομεί ως 80 ευρώ το μήνα και αυτό είναι μια βοήθεια και μια στήριξη έναντι της ακρίβειας».

«Ζούμε στην Ευρώπη, σε μια οικογένεια. Η Ελλάδα έχει τον τρίτο μικρότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, ο οποίος όμως παραμένει υψηλός και ροκανίζει το εισόδημα, αλλά με τα μέτρα στήριξης ενισχύονται τα νοικοκυριά. Το «Καλάθι του νοικοκυριού» έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος Μαρτίου, αλλά προφανώς θα δώσουμε παράταση, αφού η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, καθώς ο πόλεμος και η κρίση είναι σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε ποτέ θα τελειώσει», είπε ο κ. Παπαθανάσης, σημειώνοντας πως «κανείς δεν λέει ότι μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο της ακρίβειας, δεν υπάρχει κράτος στον πλανήτη που να μπορεί να το κάνει».

