Πέρασε από τη Νίκαια ο Προμηθέας

Νίκη για τον Προμηθέα επί του Ιωνικού στη Νίκαια.

Αποδοτικότερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε σήμερα, στη Νίκαια, για τη 13η αγωνιστική της Basket League, επί του Ιωνικού, με 74-66. Αποτέλεσμα που του έδωσε την πρώτη, εκτός έδρας, νίκη του για το 2023 και την τρίτη στη σειρά (προηγήθηκαν οι επιτυχίες, στην Πάτρα, απέναντι σε Αρη, Λαύριο).

Κορυφαίοι στην επιτυχία του ήταν οι Τζο Τόμασον (16π., 3 ριμπ. 7 ασ., 2 κλ.), Αρνόλντας Κουλμπόκα (15π., 3 ριμπ., 2 κλ.).

Πάλεψε ο Ιωνικός, του κόστισαν, ωστόσο, η επιθετική δυστοκία στην τρίτη περίοδο και τα 23 λάθη στο ματς, με συνέπεια να υποστεί τη 10η ήττα του στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για το σύνολο της Νίκαιας ήταν ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (19π., 6 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 35-45, 48-64, 66-74

Οι Πατρινοί έδειξαν τις διαθέσεις τους με το… καλησπέρα. Προηγήθηκαν στο 2’ με 0-6 και στο 7’ με 10-20. Ο Ιωνικός «απάντησε» με σερί 15-3 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 11’ με 25-23.

Ο Προμηθέας πάτησε… γκάζι στην πορεία, με κινητήριους μοχλούς τους Κουλμπόκα, Τόμασον. Ανέκτησε τα ηνία στο ματς, αποκτώντας «αέρα» 12 πόντων, λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος (33-45). Διαφορά που «εκτόξευσε» στο τρίτο δεκάλεπτο στο +20 (28’ 42-62).

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν τη μάχη, με επιμέρους 16-2 και βασικό «όπλο» τον Μαυροκεφαλίδη, πλησίασαν, στο 34’, στους 6 πόντους (58-64). Ο Προμηθέας ξέφυγε, ωστόσο, τάχιστα, με +9 (60-69), με γκολ -φάουλ από τον Κόντιτ. Απόσταση που, με διαδοχικά δίποντα από τον Σίμπσον, στα 1’33’’ να απομένουν για τη λήξη, έστειλε στο +11 (62-73) και «καθάρισε» με τη νίκη.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Ταρενίδης Στ.,Τσιμπούρης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Γιάννης Λίβανος): Αρσενόπουλος 1, Μαυροκεφαλίδης 19 (1), Μάντζαρης, Χόκινς 11 (1), Λέισι 7 (2), Κάπελαν 11 (2), Μπέμπης, Καστίγιο 6, Σίμονς 7 (1), Παρκς 4

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ( Γιάννης Χριστόπουλος): Κάουαν 12, Μουράτος 2, Σίμπσον 7 (1), Χογκ 4, Κουλμπόκα 15 (3), Κόντιτ 9, Γκίκας 7 (1), Τόμασον 16 (1), Τανούλης 2.

