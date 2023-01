Life

Βόλος: “Τεράστια αγκαλιά” για το νεογέννητο που χωρίζεται από την μητέρα του

Εκατοντάδες οικογένειες έχει συγκινήσει η δημοσιοποίηση της ιστορίας του “μικρού αγγέλου”, που γεννήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η λαχτάρα οικογενειών να αποκτήσουν ένα παιδί που πολλές φορές σκοντάφτει στις χρονοβόρες διαδικασίες για υιοθεσίες και αναδοχές αποτυπώνεται τις τελευταίες μέρες με τον πλέον περίτρανο τρόπο, στην υπόθεση που αφορά στο βρέφος που γεννήθηκε παραμονές Χριστουγέννων στο Νοσοκομείο Βόλου και φιλοξενείται ακόμη στο Αχιλλοπούλειο.

Η 25χρονη μητέρα του αδυνατεί να το μεγαλώσει και η Εισαγγελία Βόλου σε συνεννόηση με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες ξεκίνησαν τη διαδικασία της αναδοχής. Δηλαδή το βρέφος να αναλάβει να μεγαλώσει προσωρινά μία οικογένεια, η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τις αναδοχές.

Η δημοσιοποίηση της ιστορίας του βρέφους έχει προκαλέσει μαζικό ενδιαφέρον. Τα τηλέφωνα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου Βόλου έχουν πάρει «φωτιά».

«Περισσότερο από 100 άτομα καθημερινά και ρωτούν αν μπορούν να αναλάβουν το παιδί. Η διαδικασία όμως δεν είναι τόσο απλή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο εθνικό μητρώο στο οποίο εγγράφονται όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν ανάδοχοι. Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος θα επικοινωνήσει πρώτος ή τελευταίος με τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι θα είναι ο «τυχερός»», εξηγεί στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η κοινωνική λειτουργός Ρούλα Τζανέτου, διευθύντρια των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο Αχιλλοπούλειο.

Δεν κρίνει το Νοσοκομείο τον ανάδοχο

Την ερχόμενη Τρίτη 24 Ιανουαρίου το βρέφος θα κλείσει τον πρώτο μήνα που αντίκρισε το φως της ζωής. Ήρθε στον κόσμο στις 24 Δεκεμβρίου. Η μητέρα του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε η Εισαγγελία και έτσι αποφασίστηκε το βρέφος να φιλοξενηθεί στο Νοσοκομείο και παράλληλα να κινηθεί η διαδικασία αναδοχής, Ένα μωρό δεν μπορεί να παραμένει στο Νοσοκομείο. Το περιβάλλον δεν ενδείκνυται και όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μία πιο πρόσφορη λύση, ώστε το μωρό να μεγαλώσει με ασφάλεια και σε καλές συνθήκες.

Το τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο», μετά τη «βροχή» τηλεφωνημάτων και προκειμένου να μην υπάρχει παρερμηνεία ότι το Νοσοκομείο θα επιλέξει τον ανάδοχο εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι σχετικά με την υιοθεσία – αναδοχή των ανηλίκων πραγματοποιείται κατόπιν εγγραφής των ιδίων των υποψηφίων μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Αναδοχής – Υιοθεσίας (anynet.gr).

«Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και έπειτα τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων. Η διαδικασία θα τηρηθεί και για το συγκεκριμένο νεογνό, εφόσον κριθεί κατόπιν εισαγγελικής απόφασης η τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια από το Εθνικό Μητρώο των ήδη υπαρχόντων υποψηφίων ανάδοχων γονέων».

Σημειώνεται πως η υιοθεσία διαφοροποιείται από την αναδοχή, καθώς στην πρώτη περίπτωση το παιδί που υιοθετείται φεύγει οριστικά από τον χώρο στον οποίο φιλοξενείται νωρίτερα, αποκτά όλα τα δικαιώματα ενός βιολογικού παιδιού, παίρνει το επίθετο των γονέων και μένει μαζί τους.

Αντίθετα, στην αναδοχή, το παιδί τοποθετείται προσωρινά σε μια οικογένεια για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται η βιολογική του οικογένεια ώστε να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα έχει και για τα οποία απομακρύνθηκε το παιδί από κοντά τους, με εισαγγελική παρέμβαση.

Η Κοινωνική Μέριμνα

Ανακοίνωση εκδόθηκε και από την Περιφερειακή Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Θεσσαλίας για το ίδιο θέμα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως η κατάθεση αιτήσεων ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα www.anynet.gr γίνεται με απόλυτη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και της διαφάνειας της διαδικασίας και ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον εκδοθεί η αντίστοιχη Εισαγγελική Διάταξη με την οποία να ζητείται η αποκατάσταση του εν λόγω βρέφους σε ανάδοχη οικογένεια, θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία από την Υπηρεσία μας που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι θα τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο την Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και προηγείται βάσει αριθμού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου».

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία, στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας 2413 506293, 2413 506280, 2413 506281.

Πηγή: taxydromos.gr

