Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το ραντεβού θανάτου και το “δόλωμα”

Τρεις οι συλλήψεις για την δολοφονία του 47χρονου «Αμερικανού». Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ανθρώπου που πάτησε την σκανδάλη.



Στα μονοπάτια που από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας άρχισαν να ακολουθούν βρήκαν πολύ σύντομα την απάντηση για το έγκλημα που έγινε στο κέντρο της Καλαμάτας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους τους της Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι δύο δράστες, ένας 22χρονος που συνελήφθη από την Αστυνομία κι ένας 38χρονος Αλβανός, παράνομος στη χώρα, που αναζητείται, είχαν κλείσει ραντεβού στο 47χρονο θύμα, με τον πρώτο να αποτελεί το «δόλωμα» για να εμφανιστεί στο φονικό, όπως τελικά αποδείχτηκε, ραντεβού στη διασταύρωση των οδών Ύδρας και Σόλωνος, το πρωί της Παρασκευής, και τον 38χρονο να είναι αυτός που τον πυροβόλησε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, επίσης, ένας 50χρονος ιδιοκτήτης εστιατορίου και ένας 40χρονος υπάλληλός του, για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία, καθώς, ενώ δηλώνουν στους αστυνομικούς ότι δε γνώριζαν τίποτα, παρείχαν κρυψώνα, στέγη και ρούχα στους δύο δράστες αμέσως μετά το έγκλημα.

«Δόλωμα» ο 22χρονος



Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 22χρονος έκλεισε ραντεβού στο θύμα στη διασταύρωση Ύδρας και Σόλωνος, καθώς ο 47χρονος, λόγω διαφορών που είχαν, δε θα πήγαινε ποτέ σε ραντεβού με τον 38χρονο.

Όταν, λοιπόν, ο 47χρονος πήγε στο σημείο, συνάντησε τον 22χρονο, αλλά και τον 38χρονο, με τον οποίο αμέσως διαπληκτίστηκε και ακολούθως τον πυροβόλησε. Στη συνέχεια και οι δύο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του 38χρονου και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των Κιτριών, όπου οι αστυνομικοί το απόγευμα της Παρασκευής εντόπισαν το αυτοκίνητο των δραστών.

Τους έκρυβαν



Από τις εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι οι δύο δράστες είχαν έρθει σε επαφή με ένα γνωστό τους εστιάτορα και τον υπάλληλό του και, μάλιστα, ο δεύτερος ήταν αυτός που κάποια στιγμή μετά το έγκλημα, κι αφού οι δράστες είχαν εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, μετέφερε τον 22χρονο στην Καλαμάτα. Γεγονότα, όμως, που αρνήθηκαν στους αστυνομικούς, δηλώνοντας ότι δεν έχουν έρθει σε καμία επαφή με τους δύο δράστες.

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Καλαμάτα και συνέλαβαν τον 22χρονο, ενώ συνεχίζονται οι εκτεταμένες αναζητήσεις των αστυνομικών για τη σύλληψη και του 38χρονου, που είναι παράνομος στη χώρα.

Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ ο 38χρονος κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Αμφότεροι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, κυρίως όμως ο 38χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στον κόσμο της νύχτας με όνομα αρχαίου μυθικού ήρωα.

Σήμερα οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Καλαμάτας.

