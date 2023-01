Πολιτική

Έβρος - Μηταράκης: Ίσως Έλληνας είναι πίσω από τους “38” και την “νεκρή Μαρία”

«Η Ελλάδα δεν είναι πύλη εισόδου στην Ευρώπη» διαμήνυσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις.



Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των «38» στον Έβρο και την ιστορία της «νεκρής Μαρίας» αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αποκαλύπτοντας πως ο ενορχηστρωτής της σκηνοθετημένης παράστασης ήταν ενδεχομένως Έλληνας και όχι Τούρκος.

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης, μιλώντας στο Open, ξεκαθάρισε πως δεν θα επαναληφθεί ξανά σκηνικό παρόμοιο με εκείνο του Μάρτιου του 2020 στον Έβρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Η Ελλάδα δεν είναι πύλη εισόδου στην Ευρώπη».

Αναλυτικά ο Νότης Μηταράκης δήλωσε:

Για το ρεπορτάζ της Καθημερινής και τον πρόσφυγα που αποκάλυψε τη σκηνοθετημένη υπόθεση της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο: «Είναι μια σημαντική υπόθεση που δείχνει πως κάποιοι προσπαθούν οργανωμένα να επιτεθούν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή ήταν εμφανές πως η οικογένεια που είχε φτάσει είχε 4 παιδιά και όχι 5. Το πρώτο που προκύπτει είναι πως δεν υπάρχει πέμπτο παιδί. Ακόμα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να παραδεχτεί πως έπεσε θύμα πλεκτάνης. Είναι καλό κύριε Τσίπρα να παραδεχόμαστε πως κάναμε λάθος. Ποιος ήταν ο διακινητής που ενορχήστρωσε όλο αυτό; Είναι πιθανό ο διακινητής να είναι Έλληνας και να εμπλέκονται Έλληνες στην υπόθεση. Είναι ένα θέμα ανοικτό. Επίσης προκύπτει πως ένας από τους 38, δεν υπάρχει στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Φαίνεται δηλαδή, να μην υπάρχει στην κατάθεση των 2 ΜΚΟ, εκ των οποίων στην μια είναι επικεφαλής πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που σημαίνει πως πήγε στον Έβρο (ο μετανάστης) για να παίξει τον ρόλο ενορχηστρωτή. Δεν μιλάμε για μια προσπάθεια εξαπάτησης αλλά μια προσπάθεια για ένταση στον Έβρο. Αν είχαμε μπει υπό την πίεση των ξένων μέσων και της αντιπολίτευσης, σε τουρκικό έδαφος για να ψάξουμε τους 38, δυνητικά θα είχε συμβεί θερμό επεισόδιο και κάποιος να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Είναι εμφανές πως υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους διακινητών. Χρειάστηκαν 14 ημέρες για να αποκαλυφτεί αυτή η σκευωρία στη Βουλή. Είναι ένα περιστατικό που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία αλλά δείχνει πως κάποιοι πιέζουν την κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνορα. Εμείς έχουμε καταστρέψει κυκλώματα λαθροδιακινητών και βλέπουμε συστηματικά ευρωβουλευτές της Αριστεράς, οι οποίοι το έχουν πάρει προσωπικό στόχο να ανοίξει η Ελλάδα τα σύνορα».

Για την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού και τις τουρκικές προκλήσεις: «Είμαστε πάντα σε επιφυλακή. Περιστατικό μπορεί να προκύψει ωστόσο το ερωτηματικό είναι αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο σχεδιασμός, μετά από όσα έγιναν τον Μάρτιο του 2020, υπάρχει. Στόχος είναι να πέσουν οι τόνοι με την Τουρκία, ωστόσο εμείς ούτε θα επιτρέψουμε τώρα, ούτε την επόμενη 4ετία να υπάρξουν αυξημένες ροές. Η χώρα μας δεν είναι πύλη εισόδου πλέον για την Ευρώπη. Ελέγχουμε το μεταναστευτικό. Οι αφίξεις φτάνουν τις 16.000. Ελάχιστοι περνούν τα σύνορά μας. Το 2022 υπήρξαν 300.000 αποτροπές σε θάλασσα και στεριά. Περισσότεροι έφυγαν από τη χώρα, από όσους μπήκαν».

Για τις ροές τον Ιανουάριο και την πιθανότητα να δούμε ξανά όσα τον Μάρτιο του 2020: «Δεν θα δούμε ξανά Μάρτιο του 2020. Υπάρχει πίεση αλλά η δυνατότητά μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας είναι ενισχυμένη και ελάχιστοι μπορούν να περάσουν. Βλέπουμε μια μονταζιέρα, που έχει ιδεολογικό και οικονομικό στόχο, όπως την περίοδο Τσίπρα».

Σχετικά με τις επισυνδέσεις: «Ο Καλογρίτσας λέει πως έδινα λεφτά με σακούλες στην τότε κυβέρνηση. Έχω ακούσει όλα τα δακρύβρεχτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΚΟ και βλέπουμε άλλα. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, καλεί όποιον κρίνει. Με τη συνταγματική αναθεώρηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να συγκαλεί επιτροπές. Όταν υπάρχει μια ανοιχτή έρευνα για κάποιο λόγο, το να ενημερώσεις έναν εμπλεκόμενο άμεσα, τότε αυτόματα τινάζεις την έρευνα στον αέρα. Η ΑΔΔΑΕ, ορίζεται για να προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση απορρήτου αφορά τις δικαστικές Αρχές και τους οργανισμούς Εθνικής Ασφάλειας Η ΑΔΔΑΕ, δεν είναι οργανισμός Εθνικής Ασφάλειας».

