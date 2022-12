Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μηταράκης: Οι τοπικές κοινωνίες δεν επιβαρύνονται πια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και για το θέμα των υποκλοπών.

Οι λύσεις στο Μεταναστευτικό έφεραν και λύσεις στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, κατά κύριο λόγο, αλλά και της ενδοχώρας, επεσήμανε ο Νότης Μηταράκης το πρωί των Χριστουγέννων.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε και στο θέμα των επερχόμενων εκλογών τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή μια «σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση», αναφέροντας χαρακτηριστικά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία στην τετραετία διακυβέρνησής της.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του κύριου Μηταράκη:

Για βίντεο με τους λαθροδιακινητές: «Υπάρχουν κυκλώματα που βγάζουν χρήματα, είτε εγκληματικές οργανώσεις είτε ΜΚΟ. Έχουμε ωστόσο, μειωμένες ροές την τελευταία τριετία, από 92.000 άτομα που έμεναν σε 133 δομές πλέον ζουν 15.000 σε 33. Θυμάστε την Ειδομένη και την Μόρια. Από όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία έχουν φύγει από τη χώρα πολλοί περισσότεροι μετανάστες από όσοι έχουν έρθει. Όσα κυκλώματα υπάρχουν παρακολουθούνται από την Αστυνομία. Νιώσαμε στα νησιά μας την μεταναστευτική κρίση. Η παλιά δομή στο Βαθύ Σάμου, είναι πλέον πίσω στο Δήμο».

Για τις δηλώσεις Ερντογάν και το μεταναστευτικό: «Το μεταναστευτικό αποτέλεσε έναν παράγοντα αποσταθεροποίησης στα νησιά ωστόσο οι τοπικές κοινωνίες πλέον αισθάνονται ασφάλεια. Οι τοπικές κοινωνίες δεν πλήττονται πλέον από τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού ».

Για τις εκλογές: «Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αντιμετωπίσαμε πολλαπλές προκλήσεις, κάναμε λάθη, αλλά δώσαμε λύσεις στην πανδημία, στον πληθωρισμό, στην ανεργία».

Για τις παρακολουθήσεις: «Βλέπουμε λίστες αμφιβόλου προελεύσεως. Ουδείς πάνω του νόμου. Είδαμε τι συνέβη στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν μια μυστική υπηρεσία προχωρά σε παρακολούθηση, θα έχει σίγουρα λόγους εθνικής ασφάλειας».





Ειδήσεις σήμερα:

Ισπανία: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι (εικόνες)

Ρουμανία - Λεωφορείο: “Δεν θα είχαμε τραγωδία, εάν το εμπόδιο ήταν ελαφρύ”

Δώρο Χριστουγέννων: Κατήγγειλε εργοδότη, όμως δεν υπήρχε αστυνομικός για να τον συλλάβει!