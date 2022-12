Πολιτική

Υποκλοπές - Φλώρος: νέα πολιτική κόντρα μετά από δημοσίευμα

Για πολιτική ατιμία κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ το Μαξίμου. Τι ζητά η Κουνδούρου, με αφορμή τις αναφορές που δημοσιεύονται σε κυριακάτικη εφημερίδα.

Νέα κόντρα κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε για τις υποκλοπές, αυτήν την φορά με αφορμή δημοσίευμα για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Όταν ο κ. Μητσοτάκης έφευγε άρον άρον από τη Βουλή για να μην απαντήσει στο ερώτημα του κ. Τσίπρα εάν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον ΑΓΕΕΘΑ κ. Φλώρο, όλοι κατάλαβαν γιατί το έβαλε στα πόδια. Σήμερα η εφημερίδα Documento αποκαλύπτει πως ο Αρχηγός του Στρατού ήταν ο στόχος 519c της ΕΥΠ. Πλέον όλοι έχουν αντιληφθεί πως ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι επικίνδυνος μόνο για τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα, αλλά και για την εθνική ασφάλεια. Οφείλει σήμερα κιόλας να απαντήσει: Ποιος είναι ο λόγος εθνικής ασφαλείας που η ΕΥΠ αντί να προστατεύει τον ΑΓΕΕΘΑ τον παρακολουθούσε; Αντίστοιχη απάντηση οφείλει και η Εισαγγελέας της ΕΥΠ, κα Βλάχου: Γνώριζε πως υπέγραφε την παρακολούθηση του κ. Φλώρου; Ποιος της έδωσε την εντολή αυτή;»

Απαντώντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφέρει σε δήλωση του:

«Μετά το 1974 κανένας πολιτικός φορέας δεν είχε επιχειρήσει να εμπλέξει τις Ένοπλες Δυνάμεις στην κομματική αντιπαράθεση. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας πιστά την τακτική «Τσίπρας προαναγγέλλει - Βαξεβάνης δημοσιεύει – ΣΥΡΙΖΑ υπερθεματίζει». Στηριζόμενος σε υλικό που διοχετεύουν ρυπαρά δίκτυα, έφτασε στο έσχατο σημείο πολιτικής ατιμίας -σε μια κρίσιμη μάλιστα συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα- επιχειρώντας να δημιουργήσει ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της πολιτικής ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Δεν θα τους περάσει, διότι οι θεσμοί μας είναι ισχυρότατοι και ο λαός μας, με απόλυτη σύμπνοια, απαιτεί το εθνικό και το συλλογικό να μένουν απρόσβλητα από κάθε σκοπιμότητα. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είχαν και έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Η Κυβέρνηση επιδιώκει την αλήθεια, διότι δεν την φοβάται. Για αυτό είναι πάντοτε με την Δικαιοσύνη και τους θεσμούς».

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημειώνεται:

«Μετά το 1974 το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένας πρωθυπουργός δεν διέταξε την παρακολούθηση του ΑΓΕΕΘΑ. Αν ο κύριος Οικονόμου θέλει να φρεσκάρει τις ιστορικές του γνώσεις, ας ανατρέξει στα μετεμφυλιακά χρόνια του παρακράτους, της Κ.Υ.Π και της υπαγωγής της εθνικής άμυνας της χώρας σε σκοτεινά μικροπολιτικά σχέδια. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά για τη Δημοκρατία και τη χώρα μας. Από σήμερα το μόνο ερώτημα είναι γιατί διέταξε ο πρωθυπουργός την παρακολούθηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ μέσω της ΕΥΠ; Τόσο ο ίδιος, όσο και η εισαγγελέας κυρία Βλάχου οφείλουν να απαντήσουν. Το απαιτεί η εθνική ασφάλεια της χώρας. Το απαιτεί η Δημοκρατία μας».

Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της σχολιάζει «Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ελλείψει επιχειρημάτων αλλά και προτάσεων να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, ασχολούνται μονοθεματικά με τις παρακολουθήσεις. Πρόκειται για μία σαφή και οργανωμένη επικοινωνιακή μεθόδευση από κόμματα που αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα βασικά προβλήματα του ελληνικού λαού: Την ακρίβεια τη φτώχεια την πείνα και κυρίως την απελπισία στην οποία οδήγησαν τους Έλληνες! Τους αφήνουμε λοιπόν στη μοναξιά τους στις «παρακολουθήσεις τους» και εμείς συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μία Ελλάδα αυτόνομη και αυτεξούσια. Καλά Χριστούγεννα!»

Το δημοσίευμα

Συνέχεια στο θέμα των υποκλοπών δίνει η εφημερίδα, που υποστηρίζει πως η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον νυν αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Στο πρωτοσέλιδό της υποστηρίζει μάλιστα ότι ο κωδικός της παρακολούθησης ήταν 519c.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η παρακολούθηση είχε ως αντικείμενο θέματα που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά και αγορές ακινήτων.

