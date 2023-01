Υγεία - Περιβάλλον

Ζωή Ράπτη: Νέες δομές για υποστήριξη των εργαζόμενων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες είναι οι νέεςς δομές, η υλοποίηση των οποίων έχει ξεκινήσει, μετά απο την εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους, όπως ανέφερε η Υφυπουργός Υγείας.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη συμμετείχε σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα την Ψυχική Υγεία στους χώρους εργασίας, καθώς και την αναγκαιότητα παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους εργαζομένους και τις δομές στήριξης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της HELLAS EAP, την Εrnst Υoung Ελλάδος και το Πειραματικό Εργαστήρι Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, για την Ψυχική Υγεία και ευεξία των εργαζομένων στην ελληνική αγορά, το 2021, και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, ένα ποσοστό των εργαζομένων δεν μπορεί να διαχειριστεί το στρες και πιο επιβαρυμένοι είναι οι γυναίκες και οι νεότεροι.

Επίσης, αναδείχθηκε η ανάγκη των εργαζομένων να υπάρχει υποστήριξη στο χώρο εργασίας τους σχετικά με τα ζητήματα ψυχικής υγείας καθώς και στις περιπτώσεις που χρειάζονται να ζητήσουν βοήθεια.

Στην ομιλία της η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και τη δημιουργία νέων για την υποστήριξη όλων των πληθυσμιακών ομάδων που υφίστανται πίεση και ιδιαίτερα των εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, η κ. Ράπτη ανέφερε:

«Εκπονήσαμε το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα, με ορίζοντα δεκαετίας, με προτάσεις από Εθνική Επιτροπή 35 ειδημόνων στο πεδίο της ψυχικής υγείας και την τεχνική υποστήριξη του ΠΟΥ. Το σχέδιο περιλαμβάνει διακριτούς άξονες, αφενός για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας, αφετέρου, για την ανάπτυξη προγραμμάτων για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Δεν μείναμε, όμως, μόνο στον σχεδιασμό. Με πόρους από το Ταμείο ανάκαμψης, σε ταχύτατους ρυθμούς, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη δημιουργία 66 νέων δομών εκ των οποίων 54 έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόκειται να λειτουργήσουν άμεσα 4 Κέντρα Ημέρας για την υποστήριξη εργαζομένων (Δ. Αττική, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία). Εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα παρέχουν συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης άγχους και θυμού σχετικά με την εργασία, συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον, burnout, προβλημάτων στις σχέσεις του ατόμου λόγω ψυχοπιεστικών συνθηκών στην εργασία, κ.ά.».

Το επιστημονικό συνέδριο διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΚοιΣΠΕ, η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, η ΑΜΚΕ ΘΑΛΠΟΣ και η ΠΕΨΑΕΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και με τον ΚοιΣΠΕ “Ευ Ζην”, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Νίκος Ξανθόπουλος: Θλίψη για “το παιδί του λαού”

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης (εικόνες)

Ερρίκος Ανδρέου: Πότε θα γίνει η κηδεία του