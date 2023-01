Υγεία - Περιβάλλον

Ταμείο Ανάκαμψης: νέες δομές για παιδιά και ενήλικες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριψήφιος είναι, όπως τονίζει η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, οι δομές που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Πως προχωρά η υλοποίηση του σχεδίου.

Η δημιουργία 106 Δομών, με χρηματοδότηση 55 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς.

Όπως σημειώνεται σε ενημέρωση από την Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη, σχετικά με την αδειοδότηση των νέων μονάδων, έχουν ολοκληρωθεί 66 διαγωνισμοί για ισάριθμες νέες δομές και ήδη έχουν αδειοδοτηθεί 54 νέες Μονάδες (7 Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης, 10 Κινητές Μονάδες, 21 Κέντρα Ημέρας και 15 Οικοτροφεία και Ξενώνες).

Οι μονάδες Ψυχικής Υγείας που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία το προσεχές διάστημα είναι:

12 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΙ 1 ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

8 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

6 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 5 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ:

6 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 1 ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, εκ των οποίων:

2 Κέντρα Ημέρας αφορούν Διατροφικές Διαταραχές 2 Κέντρα Ημέρας για κακοποιημένα παιδιά 1 Κέντρο Ημέρας για παιδιά και εφήβους με νεοπλασματικές ασθένειες

3 ΞΕΝΩΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΑΝΟΙΑ ALZHEIMER’S

8 ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ, 6 ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 4 ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ALZHEIMER’S (για την υποστήριξη ασθενών, των συγγενών και φροντιστών τους).