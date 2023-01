Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Πατέρας Καρολάιν στον ΑΝΤ1: Η Λυδία δεν έπρεπε να μείνει στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λάβροι κατά των γονιών του πιλότου που καταδικάστηκε για τον φόνο της κόρης τους, είναι οι γονείς της Καρολάιν. Ο Ντέιβιντ Κράουτς υποστηρίζει ότι εκείνοι ανάγκασαν το παιδί να μιλήσει με τον δολοφόνο της μαμάς του.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η υποψία ότι οι γονείς του πιλότου έβαλαν την μικρή Λυδία να μιλήσει στο τηλέφωνο με τον πατέρα της και δολοφόνο της μητέρας της, μέσα από την φυλακή, έχει φέρει την απόλυτη ρήξη μεταξύ των γονέων του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και της Κάρολαιν Κράουτς.

Όπως είπε ο Θανάσηςς Χαρμάνης, δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, «Το πήραν από το σπίτι (ενν. το παιδί, την μικρή Λυδία), το ‘βάλαν σ’ ένα αυτοκίνητο για μισή ώρα. Μόλις γύρισε το παιδί είπε πρώτη φορά τη λέξη “μπαμπά”».

Σε ερώτηση εάν «απαγορεύεται να το κάνουν αυτό οι γονείς (ενν. του πιλότου);, ο δικηγόρος αππάντησε «όχι μόνο απαγορεύεται, αυτό μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα».

Από την άλλη πλευρά, οι γονείς του πιλότου μιλούν για «ατυχή επινόηση» από την πλευρά της οικογένειας του θύματος

Ο Άγγελος Σκιαδάς, δικηγόρος των γονέων του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, δηλώνει πως «O ισχυρισμός ότι οι παππούδες της Λυδίας από την πατρική πλευρά, έφεραν την Λυδία σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα της κ. Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο, είναι παντελώς ψευδής, αφού κάτι τέτοιοουδέποτε συνέβη και απλά είναι μία ατυχής επινόηση της άλλης πλευράς, για να δικαιολογήσει την απροειδοποίητη φυγάδευση της Λυδίας στις Φιλιππίνες και την παράβαση της δικαστικής απόφασης, που όριζε την επικοινωνία με τους παππούδες της».

Οι δυο πλευρές βρίσκονται σε αντιδικία, μετά από την ξαφνική μετακόμιση της Σουζάνα Κράουτς και της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες, η οποία οδήγησε στην απόφαση των γονέων του συζυγοκτόνου να διεκδικήσουν την γονική μέριμνα της εγγονής τους.

Σε νέες δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, χαρακτηρίζει ως γελοία την πεποίθηση των γονέων του συζυγοκτονου ότι η Λυδία θα πρέπει να ζήσει για πάντα στην Αλόννησο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ασκών την αποκλειστική γονική μέριμνα είναι εκείνος που καθορίζει τον τόπο διαμονής του ανηλίκου.

Αναλυτικά, ο Ντέιβιντ Κράουτς είπε στον ΑΝΤ1:

«Οι όροι της απόφασης επιμέλειας δεν διευκρίνιζαν ότι η Λυδία έπρεπε να ζήσει για πάντα στην Αλόννησο, αυτό θα ήταν γελοίο. Αυτό θα σήμαινε ότι η Σουζάνα και εγώ θα μπορούσαμε να ζήσουμε μόνο σε αυτό το νησί. Το να δηλώνουν ότι η εγκληματικότητα στις Φιλιππίνες είναι σε υψηλά ποσοστά είναι ανοησία. Φυσικά υπάρχει εγκληματικότητα, όπως ακριβώς υπάρχει και στην Ελλάδα. Η αδερφή της Καρολάιν, Ντόνα, είναι γνωστή καλλιτέχνης στις Φιλιππίνες και ο σύζυγός της Τζέφρι είναι ένας εξέχων επιχειρηματίας. Ζουν μια προνομιακή ζωή στα περίχωρα της Μανίλας, σε μια μεγάλη βίλα, σε ένα πλούσιο προάστιο. Η Λυδία έχει προσαρμοστεί όμορφα στη νέα της οικογένεια».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, οι ψυχολόγοι έχουν συστήσει στην μητέρα Καρολάιν, η οποία ασκεί με δικαστική απόφαση την αποκλειστική γονική μέριμνα της Λυδίας, το παιδί να μην επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ο τάφος του “πλημμύρισε” από στεφάνια (εικόνες)

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου

Ουκρανία - πτώση του ελικοπτέρου: Βίντεο από τον “βομβαρδισμένο” παιδικό σταθμό