Βόλος: 10χρονος πέθανε από οξεία μυοκαρδίτιδα

Θλίψη στον Βόλο για τον πρόωρο χαμό του 10χρονου παιδιού. "Μάχη" για να τον κρατήσουν στην ζωή έδωσαν οι γιατροί.



Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο ο θάνατος ενός 10χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος Κωνσταντίνος που φοιτούσε στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, κατέληξε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου διακομίστηκε την περασμένη Παρασκευή με οξεία μυοκαρδίτιδα.

Οι γιατροί της Παιδιατρικής κλινικής του “Αχιλλοπουλείου” έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Παγωμάρα επικρατούν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο, όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του.

Ο μικρός μαθητής ζούσε με την οικογένειά του στον Κισσό Πηλίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό. Δεν πέρασαν 24 ώρες και το παιδί κατέληξε.

