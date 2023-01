Πολιτισμός

Νίκος Ξανθόπουλος: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κηδεία του ηθοποιού. Οι πρώτες δηλώσεις της κόρης του και η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Θλίψη έχει σκορπίσει εδώ και μερικές ώρες η δυσάρεστη είδηση ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε τα ξημερώματα και σύμφωνα με τον με πληροφορίες η κηδεία του θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.



Ο Σπύρος Μπιμπίλας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστή την Τρίτη.

«Διαβάζουμε με θλίψη από τα site ότι έφυγε ο πολύ σπουδαίος Άνθρωπος και ηθοποιός Νίκος Ξανθόπουλος.. Το αγαπημένο ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ της δεκαετίας του 60…Δεν έτυχε ποτέ να τον γνωρίσω από κοντά αν και θα το ήθελα! Θυμάμαι με συγκίνηση τις ουρές στα σινεμά του 60 όπου έμπαινε ο απλός λαός για να κλάψει μαζί του , να ταυτιστεί με τον αγνό εργατικό νέο που τα έβαζε με τους πλούσιους… Αντιπροσώπευσε μια ολόκληρη εποχή! Της μιζέριας της μεταπολεμική Ελλάδας, της φτώχειας, της μετανάστευσης, του ψυχικού μεγαλείου! Τα τραγούδια του τα τραγούδησε όλη η Ελλάδα. Μεγάλος μάστορας του μπουζουκιού συνάμα. Κρίμα που παίζονται τόσα σπάνια οι ταινίες του! Θα σας θυμόμαστε πάντα πολυαγαπημένε μας Νίκο Ξανθόπουλε… Καλό ταξίδι στο φως.. Η εξόδιος ακολουθία την Τρίτη στην μία το μεσημέρι στο Πρώτο Κοιμητήριο της Αθήνας».

Τα πρώτα λόγια της κόρης του Νίκου Ξανθόπουλου

Μιλώντας στον Alpha, η κόρη του Νίκου Ξανθόπουλου, Μαρία δήλωσε για τον πατέρα της: «Ο πατέρας μου έκανε μια ζωή σαν παραμύθι. Μια ζωή γεμάτη, βίωσε την αναγνώριση, την αγάπη του κόσμου και των δικών του ανθρώπων».





