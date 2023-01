Αθλητικά

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Ισοπαλία στο Περιστέρι

Κι άλλη (Χ)αμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, που έφυγε με έναν βαθμό από το Περιστέρι.

Ατρόμητος και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι ύστερα από εξαιρετικό παιχνίδι, με το οποίο έκλεισε η αυλαία της 19ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα.

Με προβλήματα στην ανασταλτική και αμυντική λειτουργία, οι «ερυθρόλευκοι» αν και προηγήθηκαν δεν κατάφεραν να επωφεληθούν από την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ και να μειώσουν τη διαφορά στους 4 βαθμούς από τους πρωτοπόρους «πράσινους».

Οι γηπεδούχοι είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες σε διάστημα δύο λεπτών στο πρώτο τέταρτο, σε φάσεις που ανάδειξαν τις αμυντικές αδυναμίες του ΟΛυμπιακού. Η πρώτη ήταν σε προβολή του Στρούγγη στο 13ο από κόρνερ του Ροτάριου, με τον Πασχαλάκη να «απογειώνεται» για να αποκρούσει ψηλά στη γωνία του.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ρομπάιγ βρέθηκε σε θέση βολής αλλά αστόχησε κι από εκείνο το σημείο οι παίκτες του Κόλμαν, αφού απέτυχαν να αιφνιδιάσουν, φρόντισαν την ανασταλτική λειτουργία τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο του αγώνα αλλά ήταν ανούσιοι, αρκούμενοι σε δύο σουτ από τον Μπιέλ (24΄) και τον Φορτούνη (34΄), με τον Γιαννιώτη να επεμβαίνει θετικά σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Εκ διαμέτρου αντίθετο το δεύτερο ημίχρονο και σε αυτό συνέβαλε το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο 54΄, όταν ο Εμβιλά βρήκε τον Μπιέλ, ο οποίος έβγαλε κάθετα για τον Μπακαμπού που εκτέλεσε τον Γιαννιώτη ανοίγοντας το σκορ με το 8ο γκολ του στο πρωτάθλημα.

Στο 58΄ και σε γύρισμα του Ρέαμπτσιουκ για τον Μπακαμπού, εκείνος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννιώτη με τακουνάκι και πήρε το κόρνερ. Στο 61΄ η κεφαλιά του Φριτζόνσον έτειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια αστόχησε ο Ντε Μποκ από εξαιρετική θέση, αλλά στο 64΄ από μπαλιά του Ρομπάιγ στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού ο Φριτζόνσον «κρέμασε» τον Πασχαλάκη και ισοφάρισε.

Το 1-1 έμεινε τελικά ως τη λήξη, αφού στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γιαννιώτης απέκρουσε το σουτ σε ωραία ατομική προσπάθεια του Χάμες.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντε Μποκ - Ροντινέι, Μπακαμπού, Μασούρας

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρούγγης, Ντε Μποκ, Έρλινγκμαρκ (76΄ Οικονομίδης), Γκονζάλεθ, Φριντζόνσον (82΄ Τζοβάρας), Ροτάριου (88΄ Τζαβίδας), Ρομπάιγ, Κιάρτανσον (82΄ Κωτσόπουλος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (85΄ Βρουσάι), Παπασταθόπουλος, Ντόη, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ (69΄ Γκ. Ροντρίγκες), Φορτούνης (46΄ Μασούρας), Χάμες, Μπιέλ (85΄ Σαμασέκου), Μπακαμπού (69΄ Ελ Αραμπί).

