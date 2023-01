Υγεία - Περιβάλλον

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε τεράστιο παγόβουνο

Σύμφωνα με την αναφορά Βρετανών επιστημόνων, το παγόβουνο είναι μεγέθους 15 φορές όσο η έκταση του Παρισιού.

Ένα τεράστιο παγόβουνο, μεγέθους 15 φορές όσο η έκταση του Παρισιού, αποκολλήθηκε την Κυριακή από την Ανταρκτική, ανέφεραν σήμερα Βρετανοί επιστήμονες.

Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, μολονότι η περιοχή απειλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με την Βρετανική Επιθεώρηση Ανταρκτικής (BAS).

Το παγόβουνο, μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποκολλήθηκε την Κυριακή, γύρω στις 21.00-22.00 (ώρα Ελλάδας) όταν η παλίρροια διεύρυνε μια προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την αποκαλούμενη Chasm-1, ανέφερε η BAS, ένας οργανισμός που ασχολείται με την έρευνα των πολικών περιοχών.

Πριν από δύο χρόνια, ένα παγόβουνο περίπου του ίδιου μεγέθους είχε σχηματιστεί στην ίδια ζώνη, την αποκαλούμενη Τράπεζα Πάγου Μπραντ, όπου βρίσκεται ο βρετανικός ερευνητικός σταθμός Χάλι Στ΄.

Οι παγετωνολόγοι, που βρίσκονται στην περιοχή από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, παρατηρούν εδώ και περίπου 10 χρόνια την εξέλιξη των ρωγμών στον πάγο. Το 2016 η BAS αποφάσισε να μετακινήσει κατά 20 χιλιόμετρα τον σταθμό Χάλι Στ΄, φοβούμενη ότι επειδή λιώνουν οι πάγοι μπορεί να βρεθεί να πλέει πάνω σε κάποιο παγόβουνο.

«Η αποκόλληση αυτή ήταν αναμενόμενη και συνιστά μια φυσιολογική συμπεριφορά της Τράπεζας Πάγου Μπραντ. Δεν συνδέεται με την κλιματική αλλαγή», εξήγησε ο επιστήμονας, ειδικός στους πάγους, Ντόμινικ Χότζον.

Η Ανταρτική υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και πέρσι καταγράφηκαν εκεί θερμοκρασίες ρεκόρ. Το 2021, το πλήρες λιώσιμο ενός παγόβουνου, σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων από το σημείο απ’ όπου αποκολλήθηκε το 2017, ελευθέρωσε περισσότερους από 150 δισεκατομμύρια τόνους γλυκού νερού, κάτι που ανησύχησε τους επιστήμονες γιατί δεν γνώριζαν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στο εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής.

