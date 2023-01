Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Βρήκε νεκρή την 26χρονη αδερφή του

Σοκ για τον νεαρό που εντόπισε νεκρή την αδερφή του στο σπίτι τους.

Νεκρή εντοπίστηκε από τον αδερφό της μία 26χρονη από τα Καμένα Βούρλα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός επέστρεψε στο σπίτι τους το πρωί της Κυριακής και βρήκε την αδερφή του χωρίς τις αισθήσεις της.

Αν και κάλεσε ασθενοφόρο, ήταν πλέον αργά για τη νεαρή που είχε πεθάνει.

Στο σημείο μετέβη και πλήρωμα της αστυνομίας που απέκλεισε το ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας κι όλα δείχνουν ότι η άτυχη κοπέλα έφυγε από παθολογικά αίτια, πιθανότατα από ανακοπή.

Η 26χρονη ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της και εργαζόταν.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διεξάγει το ΑΤ Τούμπας.

Πηγή: lamiareport.gr

