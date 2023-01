Αθλητικά

Περιστέρι – Ολυμπιακός: Κράτησε το αήττητο στην εκπνοή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές έφτασαν πολύ κοντά στην ήττα μετά από 14 μήνες αήττητοι εντός συνόρων σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ.

Ένα δίποντο του Τόμας Γουόκαπ στο 1.4΄΄ για τη λήξη και μία άμυνα στην τελευταία επίθεση του Περιστερίου, έκριναν την αμφίρροπη «μονομαχία» στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», που ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο... νήμα με 87-86 της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, στο κλείσιμο της αυλαίας της 13ης αγωνιστικής της Α1 Ανδρών/Basket League, διευρύνοντας το αήττητό τους στο πρωτάθλημα στο 13-0. Στον αντίποδα, το Περιστέρι υποχώρησε στο 8-5.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 44-42, 62-63, 86-87

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παρκέ και δίνοντας έμφαση σε άμυνα και επίθεση προηγήθηκες στο 5΄ με νταμπλ σκορ (9-18), δείχνοντας αποφασισμένος να τελειώσει με το... καλησπέρα τον αγώνα. Ωστόσο, η αδυναμία του στα ριμπάουντ έδωσε ώθηση στο Περιστέρι, το οποίο κυριάρχησε στα επιθετικά και με δεύτερες ευκαιρίες μάζεψε τη διαφορά, μειώνοντας στο τέλος της περιόδου σε 20-22 (10΄). Με τον Μπιλάν, μάλιστα, να συνεχίζει απτόητος το έργο του στην επίθεση και τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να ελέγχουν τα ριμπάουντ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη όχι μόνο έμεινε σε απόσταση αναπνοής, αλλά κατάφερε να κλείσει το ημίχρονο έχοντας πετύχει την ανατροπή (44-42), απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που αν δεν είχε το μακρινό σουτ θα είχε χάσει την επαφή...

Με τον Μπλακ κυρίαρχο της ρακέτας και τον Λαρεντζάκη να δίνει λύσεις από τα 6.75, ο Ολυμπιακός προσπάθησε στην τρίτη περίοδο να «καθαρίσει» τον αγώνα, ξεφεύγοντας με 49-57 στο 27΄ και 53-61 στο 28΄. Και πάλι, όμως, η ομάδα των δυτικών προαστίων βρήκε το τρίποντο και με επιμέρους σκορ 9-2 έγραψε το 62-63 στο 30΄.

Ο Λαρεντζάκης έκανε και πάλι τη διαφορά στην «ερυθρόλευκη» άμυνα και επίθεση, με τον Ολυμπιακό να αποκτά νέα διαφορά στο 36΄ (71-77), αλλά να τη χάνει για ακόμη μία φορά γρήγορα, μετά τα τρίποντα των Ντένμον και Φρανσίσκο, οι οποίοι σημείωσαν νέα ανατροπή (81-80) στο 1.40΄ για τη λήξη. Τα τελευταία δευτερόλεπτα κύλησαν... μαρτυρικά για τον Ολυμπιακό, που λυτρώθηκε όμως από τον Γουάκαπ στην τελευταία «ερυθρόλευκη» κατοχή, διαμορφώνοντας το 86-87 στο 1.4΄΄. Το Περιστέρι έτρεξε στην τελευταία επίθεση, αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν προετοιμασμένη αυτή τη φορά...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσώνος, Καρπάνος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπιλάν 20, Φρανσίσκο 16 (2), Φύτρος 3 (1), Ντένμον 10 (2), Κασελάκης 4, Μωραΐτης 13 (1), Ραντάνοβ 11, Πουλιανίτης, Περσίδης, Ζούγρης 9.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8, Κάναν 11 (3), Φαλ 5, Βεζένκοβ 8, Παπανικολάου 13 (1), Λούντζης 8 (1), Λαρεντζάκης 13 (2), Πάπας 2, Σλούκας 5, Μπόλομποϊ 1, Πίτερς 5 (1), Μπλακ 8.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Επεισόδια έξω από το δικαστήριο (βίντεο)

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε τεράστιο παγόβουνο

Βιασμός ανηλίκων - Πετράλωνα: “Πώς συνδέεται με την δολοφονία του 7χρονου στην Κυψέλη”