Καλιφόρνια: Νεκροί σε διπλή επίθεση ενόπλου (εικόνες)

Η σύλληψη του υπόπτου έγινε μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες. Πυροβολισμοί με νεκρούς και στην Αϊόβα.



Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα σε επιθέσεις στην Καλιφόρνια εναντίον δυο αγροκτημάτων που διέπραξε το ίδιο πρόσωπο, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ άλλων το CBS News, επικαλούμενα τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν πως ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, η Κριστίνα Κόρπους, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι 67χρονος ασιατικής καταγωγής που παραδόθηκε χωρίς βία στις αρχές και ότι βρέθηκε όπλο, πιθανότατα αυτό που χρησιμοποίησε, μέσα στο αυτοκίνητό του. Το κίνητρό του είναι άγνωστο σε αυτό το στάδιο, συμπλήρωσε η κυρία Κόρπους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ακόμη ένα θύμα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι ή κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που δούλευαν στα αγροκτήματα.

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφεραν νωρίτερα οι υπηρεσίες της σερίφη Κόρπους μέσω Twitter.

Η πόλη Χαφ Μουν Μπέι, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα δύο αγροκτήματα, υπάγεται διοικητικά στην κομητεία Σαν Ματέο.

Η σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος κατά τη σερίφη Κόρπους και μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Τζάο Τσουνλί, έγινε μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες. Ο 67χρονος, με γκρι μπουφάν και καπέλο, εικονίζεται να ρίχνεται στο έδαφος από αστυνομικούς, που του περνούν χειροπέδες και του κάνουν σωματικό έλεγχο προτού τον απομακρύνουν. Σύμφωνα με το NBC News, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης αστυνομικού τμήματος στη Χαφ Μουν Μπέι.

Οι νέοι σκοτωμοί στην Καλιφόρνια ανακοινώθηκαν προτού συμπληρωθούν 48 ώρες αφού 70χρονος ασιατικής καταγωγής δολοφόνησε 11 ανθρώπους σε αίθουσα χορού, όχι μακριά από το Λος Άντζελες, εν μέσω των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας στηλίτευσε τη νέα σφαγή.

«(Είμαι) στο νοσοκομείο για να συναντήσω θύματα ενός mass shooting όταν με απομακρύνουν για να με ενημερώσουν για ακόμα ένα. Αυτή τη φορά στη Χαφ Μουν Μπέι. Η μια τραγωδία πίσω από την άλλη», ανέφερε ο Δημοκρατικός πολιτικός Γκάβιν Νιούσομ μέσω Twitter, χρησιμοποιώντας την ορολογία των αμερικανικών αρχών όταν αναφέρονται σε επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για τα γεγονότα στην Καλιφόρνια, ενημέρωσε η εκπρόσωπός του, η Καρίν Ζαν-Πιερ, μέσω Twitter. Ζήτησε «από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να προσφέρουν όποια βοήθεια χρειάζονται οι τοπικές αρχές», συμπλήρωσε.

Αιματηρό περιστατικό μέσα σε ΜΚΟ στην Αϊόβα

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τρίτος τραυματίστηκε βαριά χθες Δευτέρα από πυρά μέσα σε μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθά νέους στη Ντε Μόιν, στην κεντρική αμερικανική πολιτεία Άιοβα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ανταποκρινόμενες σε κλήση στην άμεση δράση, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης που έφρασαν στη ΜΚΟ «Starts Right Here», που συνεργάζεται με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, βοηθά νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διατρέχουν κίνδυνο, βρήκαν τρεις ανθρώπους τραυματισμένους από σφαίρες, οι δύο από τους οποίους βρίσκονταν «σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

«Αυτοί οι δύο άνθρωποι, δυο μαθητές, είναι νεκροί (...). Το τρίτο πρόσωπο, που εργάζεται στην οργάνωση, βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε στον Τύπο ο Πολ Πάριζεκ, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Ντε Μόιν.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει την ηλικία των θυμάτων. «Δεν γνωρίζω» ακόμη «αν επρόκειτο για ενηλίκους ή (...) ανηλίκους», περιορίστηκε να πει ο κ. Πάριζεκ. Βασιζόμενη στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, η αστυνομία σταμάτησε αυτοκίνητο και έθεσε υπό κράτηση «τρεις δυνητικούς υπόπτους».

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η κυβερνήτρια της Άιοβας, η Ρεπουμπλικανή Κιμ Ρέινολντς, δήλωσε «σοκαρισμένη και συντετριμμένη» για την επίθεση.

