Τσαπανίδου: ο Πρωθυπουργός πανηγύρισε για πράγματα που είναι για τα πανηγύρια

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή στην καριέρα της. Η κριτική στην κυβέρνηση και ο στόχος των εκλογών.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1 ως εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου, λέγοντας στους πρώην συναδέλφους της ότι, «η δημοσιογραφία έχει κλείσει τον κύκλο της» για την ίδια.

Εξήγησε ότι, δεν ήταν στις προθέσεις της να ασχοληθεί με την πολιτική. «Δεν ήταν στο μυαλό μου ως επόμενη κίνηση, γιατί είχα βάλει τον εαυτό μου πίσω από τις κάμερες και στη θέση της κριτικής», είπε σχετικά και συμπλήρωσε πως μετά τη μετάβαση στην πολιτική «για μένα επιστροφή δεν έχει. Είχε κλείσει τον κύκλο της η δημοσιογραφία πριν την πανδημία».

Ερωτηθείσα τι θα απαντούσε αν δεχόταν την ίδια πρόταση από τον Πρωθυπουργό, απάντησε πως, «θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ, αλλά θα έλεγα όχι».

«Ήμουν πολύ προοδευτικός άνθρωπος. Υπήρχε και από την πλευρά μου πολιτική ωριμότητα για την πολιτική. Η προσέγγιση έγινε με ένα τηλεφώνημα και η απάντησή μου ήταν πως δεν ήμουν κομματικό στέλεχος. Και δεν μιλάω την πολιτική, την ξύλινη γλώσσα», ανέφερε σχετικά με την πρόταση που της έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ και σχολίασε πως, «το να μπαίνουν στην πολιτική άνθρωποι με άλλον αέρα μόνο καλό κάνει».

Σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε πως, πρόκειται για «ένα πρόγραμμα που πολύ καιρό έχει εξαγγείλει ο κ.Τσίπρας. Δεν είναι ένα κερασάκι στην τούρτα που μπήκε όταν, ο Πρωθυπουργός πανηγύρισε για πράγματα που είναι για τα πανηγύρια».

Και συμπλήρωσε πως, «ο Τσίπρας έταξε πράγματα που γίνονται για ανθρώπους που οφείλουμε να τα κάνουμε, γιατί υποφέρουν».

Κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις Τσίπρα για το νόμο Κατρούγκαλο είπε πως, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν «ασπίδα για να προστατευτούν από μεγαλύτερες περικοπές» και τόνισε ότι, «οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν το προσόν ότι, έχουν ενσυναίσθηση, αναγνωρίζουν τα λάθη τους».

«Ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί πως δεν θα καταργήσει τη 13η σύνταξη, κι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει πως θα την επιστρέψει και αυτήν και τα αναδρομικά στις συντάξεις όσων πρέπει να επιστραφούν. Θα τα επιστρέψουμε όταν ο χώρος και χρόνος θα είναι άμεσα. Σκοπός είναι να αποκατασταθούν όσες αδικίες», είπε επισημαίνοντας ότι, «υπήρξαν πράγματα που μας πόνεσαν, όμως δεν τα υποστηρίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτοκριτική».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξαφανίζει τη μεσαία τάξη, λέγοντας σχετικά ότι, «η μεσαία τάξη παύει να υφίσταται, όποιος ήταν στη μεσαία τάξη παύει να υφίσταται. Πάει προς τα κάτω».

«Βιώνουμε καταστάσεις που σε καμία χώρα δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορεί να μιλάμε στο τηλέφωνο και να λέμε μας ακούει η ΕΥΠ», είπε αναφερόμενη στις παρακολουθήσεις.

Σχετικά με τις εκλογές κάλεσε όλο τον κόσμο να ψηφίσει και είπε πως, «θέλουμε να μιλήσει ο κόσμος, γιατί αυτό γίνεται στις εκλογές», εκφράζοντας το στόχο του ΣΥΡΙΖΑ «να αλλάξουμε το σύστημα, να αντιστρέψουμε τις αδικίες».

«Θέλουμε να κάνουμε μία προοδευτική κυβέρνηση», είπε ερωτηθείσα για το με ποιον μπορεί να κάνει μετεκλογική συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να «δείξει» κόμμα ή να απαντήσει για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, είπε πως το «ποιος είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ και με ποιον μπορεί να κάνει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή για να μη συρθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές, θα φανεί από τις προγραμματικές δηλώσεις των κομμάτων».

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει το θέμα με τη Μαρία του Έβρου, είπε πως, «το δημοσίευμα του Spiegel καταλήγει σε ένα συμπέρασμα ότι έγιναν λάθος χειρισμοί από την ελληνική κυβέρνηση και πλέον είναι πολύ αργά για να καταλήξει η κυβέρνηση για το θέμα.

Είπαν ότι δεν ολοκλήρωσαν σωστά την έρευνα, όχι ότι είχε λάθος συμπέρασμα. Αν η κυβέρνηση το χειριζόταν σωστά, θα ήξερε ο ελληνικός λαός τι έγινε».

