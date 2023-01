Παράξενα

Ηράκλειο: Κάλεσαν οδική βοήθεια για αυτοκίνητο με ναρκωτικά! (εικόνες)

Παρά το ότι μετέφεραν ναρκωτικά με το όχημά τους, κάλεσαν την οδική, όταν έμειναν στο δρόμο….Αλλά πήγε η Αστυνομία.

Στη σύλληψη τριών ανδρών στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκ των οποίων δυο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, που κατηγορούνται για τα κατά περίσταση αδικήματα της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

Η σύλληψή τους χθες το βράδυ, έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 31χρονος να επιβαίνει σε όχημα ιδιοκτησίας 44χρονου, με τον οποίο μετέβαιναν σε περιοχή του Ηρακλείου όπου ανέμεναν όχημα οδικής βοήθειας. Στο όχημα οδικής βοήθειας που μετέφερε το ΙΧΕ ιδιοκτησίας του 31 χρόνου, επέβαινε ως συνοδηγός 23χρονος αλλοδαπός.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε αυτόυς καθώς και στα οχήματα, εντοπίζοντας στο όχημα του 31χρονου, 12 κιλά και 840 γραμμάρια κάνναβης. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 449,2 γραμμάρια κάνναβης, 36 φυσίγγια, 4 κινητά τηλέφωνα και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

