Ηράκλειο: Φωτιά σε οικισμό σεισμόπληκτων

Οικίσκος σε οικισμό σεισμόπληκτων τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στους σεισμόπληκτους που μένουν στους οικίσκους της Βόνης στο Ηράκλειο Κρήτης εξαιτίας φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικίσκο στην περιοχή με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί ηΠυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με έξι άνδρες που μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν να σβήσουν πλήρως τη φωτιά, ολοκληρώνοντας την προσπάθεια που είχαν ξεκινήσει οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά την υπόθεση για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της φωτιάς.

