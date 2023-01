Πολιτική

Ο Τσίπρας στον Ράμμο: Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της.

«Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας. Και το φως της Δημοκρατίας για ακόμα μία φορά νίκησε το σκοτάδι». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την έξοδό του από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και τη συνάντησή του με τον επικεφαλής της Χρήστο Ράμμο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον Χρήστο Ράμμο, ο οποίος είχε αποστείλε επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που προκαλέσει ένταση μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Θανάση Μπούρα και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραδώσει επιστολή στον Χρήστο Ράμμο, στις 7 Δεκεμβρίου, ζητώντας να ενημερωθεί για τις άρσεις απορρήτου που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια και αφορούσαν σε πολιτικούς, δικαστικούς, δημοσιογράφους και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

'Η «επιλεκτική ενημέρωση» αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι εξίσου καταδικαστέα με την συγκάλυψη. Η υπεράσπιση του πολιτεύματος αφορά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης ή υπόγειων προεκλογικών συνεννοήσεων. Κάθε πτυχή της υπόθεσης πρέπει να δημοσιοποιηθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη, πέραν κάθε «ασυλίας», «απορρήτου» και «ακαταδίωκτου»’, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Θεόδωρος Αγγελόπουλος: Η ζωή, το έργο και το άδοξο τέλος του μεγάλου σκηνοθέτη

Βόλος – θάνατος 10χρονου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή