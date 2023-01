Κόσμος

Τουρκία: Η Ολλανδία στο στόχαστρό της, μετά τη Σουηδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε ο πρέσβης της Ολλανδίας στην Τουρκία.





Στο τουρκικό ΥΠΕΞ κλήθηκε και ο Πρέσβης της Ολλανδίας στον οποίο έγινε διαμαρτυρία για νέο περιστατικό στη Χάγη με ακροδεξιό ηγέτη που έσκισε αυτή τη φορά το Κοράνι.

The leader of the Dutch anti-Islamic organization #PEGIDA, Edwin Wagensveld, destroys Quran #Quran right in front of the police in The Hague. What exactly is he trying to achieve or inspire other than hate? pic.twitter.com/J5j371CC6g — Kas (@Lifewithkas1) January 24, 2023

Following the burning of Quran in Sweden, A Dutch Right wing politician The leader of the anti-Islamic organization PEGIDA, Edwin Wagensvel, Netherlands tore out pages of Quran, stepped on it and at last burned the Quran. pic.twitter.com/5YlBNreHMk — 5star (@Ak_bh2047) January 24, 2023

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την άθλια επίθεση ενός αντιισλαμιστή στη Χάγη της Ολλανδίας, με στόχο το ιερό μας βιβλίο, το Κοράνι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ακόμη ότι «αυτή η απεχθής πράξη που προσβάλλει τις ιερές μας αξίες και περιλαμβάνει ένα έγκλημα μίσους, αυτή τη φορά στην Ολλανδία μετά τη Σουηδία, είναι μια σαφής δήλωση ότι η ισλαμοφοβία, οι διακρίσεις και η ξενοφοβία δεν έχουν όρια στην Ευρώπη.Αυτές οι ενέργειες στοχεύουν άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τις ηθικές αξίες και την κοινωνική ανοχή όχι μόνο των μουσουλμάνων αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Υπονομεύει επίσης την κουλτούρα της ειρηνικής συμβίωσης».

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ ο Ολλανδός Πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο όπου του εκφράστηκε η διαμαρτυρία της Άγκυρας «με έντονες εκφράσεις» όκαι απαιτήθηκε «από την Ολλανδία να μην επιτρέψει τέτοιες προκλητικές ενέργειες». Αναμένουμε από τις ολλανδικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα κατά του δράστη και να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψουν την επανάληψη τέτοιων περιστατικών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Βόλος – θάνατος 10χρονου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ο Τσίπρας στον Ράμμο: Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας