Χοιρινό με σέλινο αβγολέμονο από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου

Μια από τις πιο ωραίες ελληνικές συνταγές κατσαρόλας, μαμαδίστικη και χειμωνιάτικη, ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.



Υλικά

2 - 3 κ.σ. ελαιόλαδο

1½ kg χοιρινός λαιμός

4 μέτριες σελινόριζες (ή 2 μεγάλες)

2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα

2 πράσα

1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

3-4 καρότα

2 πατάτες κομμένες στα 4

Λίγο άνηθο ψιλοκομμένο

3-4 κλων. άνηθο

1 ματσ. φρέσκο σέλινο



Για το αυγολέμονο

2 αυγά

2 μέτρια λεμόνια (χυμό)

Λίγο ξύσμα λεμονιού

Αλάτι

Πιπέρι

Κορν φλάουρ (προαιρετικά)

Για το χοιρινό με σέλινο

Ταμπονάρουμε πρώτα τις μερίδες του χοιρινού με απορροφητικό χαρτί για να στεγνώσουν.

Ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και ροδίζουμε το κρέας γύρω γύρω, για 6-7 λεπτά.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το πράσο σε φέτες. Αφήνουμε για 3-4 λεπτά, μέχρι να γίνουν διάφανα.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε ώστε να εξατμιστεί τελείως.

Προσθέτουμε νερό ζεστό να σκεπάζει το χοιρινό και βράζουμε για 1,5 ώρα να μισομαλακώσει.

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και σοτάρουμε τη σελινόριζα κομμένη σε χοντρά κομμάτια. Η σελινόριζα όταν σοτάρεται βγάζει όλα τα μοναδικά αρώματά της.

Προσθέτουμε την πατάτα και το καρότο σε κομμάτια.

Τα σοτάρουμε όλα για 3-4 λεπτά και τα προσθέτουμε στην κατσαρόλα με το χοιρινό.

Προσθέτουμε τα κοτσάνια του άνηθου και το σέλινο χοντροκομμένο.

Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για 30? επιπλέον να μαλακώσουν τα λαχανικά και να γίνει το κρέας λουκούμι.

Αφού βράσει, αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά.

Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο άνηθο και το ξύσμα λεμονιού.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Το χοιρινό με σελινόριζα και σέλινο σερβίρεται και χωρίς αυγολέμονο. Απλά με τη σάλτσα αυγολέμονο απογειώνεται η γεύση του.

Για το αυγολέμονο





Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αυγά με το χυμό λεμονιού.

Προσθέτουμε λίγο ζωμό από το φαγητό, για να αραιώσουμε το αυγολέμονο, και περιχύνουμε το φαγητό κουνώντας την κατσαρόλα από τα χερούλια.

Αν θέλουμε πυκνότερη σάλτσα προσθέτουμε λίγο κορν φλάουρ στο αυγολέμονο.