“Ο Άνθρωπος του Θεού” σε Α' τηλεοπτική μετάδοση στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Έρχεται στον ΑΝΤ1 η ταινία της Γέλενα Πόποβιτς. Συγκλονιστικές ερμηνείες Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, με τον Άρη Σερβετάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.





Η ζωή, το έργο και η προσωπικότητα του Αγίου Νεκταρίου μέσα από μία πλούσια καταγραφή και τις συγκλονιστικές ερμηνείες Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, με τον Άρη Σερβετάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Ο Άνθρωπος του Θεού» η ταινία της Γέλενα Πόποβιτς, η οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία, αλλά και το σενάριο, έρχεται σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στις 21:30 στον ΑΝΤ1.

Η φιλόδοξη κινηματογραφική παραγωγή βασίζεται στην ιστορία του Αγίου Νεκταρίου, του ιερέα των απλών ανθρώπων, που παρά τις δυσκολίες έμεινε πιστός στα ιδανικά του και δεν δίστασε να «επαναστατήσει» απέναντι στον συντηρητισμό της εποχής, ιδρύοντας το πρώτο γυναικείο μοναστήρι.

Η ταινία γυρίστηκε σε μέρη που έζησε και δραστηριοποιήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, στην Αττική και φυσικά την Αίγινα, όπου ίδρυσε το μοναστήρι του, έναν τόπο προσκυνήματος για πιστούς από όλο τον κόσμο.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης Ζbigniew Preisner, με τη συμμετοχή της Αυστραλής μουσικού και τραγουδίστριας Lisa Gerrard και του αριστοτέχνη σολίστ στο κανονάκι Πάνου Δημητρακόπουλου.

Πρόκειται για μία οικουμενική ιστορία εθνικής κληρονομιάς, που αγγίζει όλους τους ανθρώπους, ένα μήνυμα ελπίδας, έναν ύμνο στην ακεραιότητα και την πίστη που εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα και γίνεται η κινητήριος δύναμη που μας βοηθάει να ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια.

Μία ταινία που εμπνέει, μέσα από τη ρήξη του Αγίου Νεκταρίου με το κατεστημένο και την αφετηρία μιας νέας εποχής για την εκκλησία.

Η υπόθεση

Η δημοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να του στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και να τον εξορίσουν από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος και την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Όμως ο φόρτος εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήμη του το μοναστήρι μεγαλώνει. Η Μονή, όμως, δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Δραματική βιογραφική ταινία ελληνικής παραγωγής 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γέλενα Πόποβιτς

ΠΑΙΖΟΥΝ: Άρης Σερβετάλης, Μίκι Ρουρκ, Αλεξάντρ Πέτροφ, Χρήστος Λούλης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κίττυ Παϊταζόγλου, Μιχάλης Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα Άννα Γουγούλη, Μάνος Γαβράς, Σαράντος Γεωγλερής, Παναγιώτης Μαρίνος.

«Ο Άνθρωπος του Θεού» - Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στις 21:30 στον ΑΝΤ1.





