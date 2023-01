Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Έκλεβαν κι έκαναν αναρτήσεις με τη λεία τους στα social!

Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε στο ενεργητικό της δεκάδες κλοπές και ληστείες σε καταστήματα, αυτοκίνητα και ανήλικους.

Στην εξάρθρωση συμμορίας που έκανε συστηματικά διαρρήξεις και κλοπές σε καταστήματα της Αττικής προχώρησαν οι Αρχές.

Έχουν συλληφθεί 2 μέλη της και έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 2, ένας εκ των οποίων είναι ήδη σε κατάστημα κράτησης.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει 30 κλοπές από καταστήματα, 8 κλοπές οχημάτων, αλλά και κλοπή και ληστεία σε βάρος ανηλίκων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφάλειας Αμαρουσίου, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, δύο ημεδαποί 19 και 17 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα δύο μέλη της συμμορίας 17 και 19 ετών, με τον 19χρονο να κρατείται σε Κατάστημα Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για συγκρότηση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, ληστεία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών από καταστήματα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, από τον Οκτώβριο του έτους 2021, στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Αττικής, έπειτα από επισταμένη έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας αποκαλύφθηκε η μεθοδική και διαρκής δράση εγκληματικής ομάδας.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής ομάδας, προέβαιναν σε διαρρήξεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε σούπερ μάρκετ και αφαιρούσαν από το εσωτερικό αυτών χρηματοκιβώτια, χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Επέλεγαν να δράσουν τις πρώτες πρωινές ώρες που τα καταστήματα δεν λειτουργούσαν, όταν οι συνθήκες ήταν κατάλληλες προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί από διερχόμενους.

Οι μέθοδοι παραβίασης των καταστημάτων συνίστανται είτε στη διάρρηξη με χρήση εργαλείων, είτε στη ρίψη μεταλλικών καπακιών φρεατίων που έβρισκαν πλησίον των καταστημάτων, θραύοντας τις θύρες.

Ακολούθως, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό, με γρήγορες κινήσεις αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μετέβαιναν στα στοχοποιημένα καταστήματα με αυτοκίνητο, τα οποία προηγουμένως είχαν αφαιρέσει και με την ολοκλήρωση των κλοπών διέφευγαν με αυτά και στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εγκληματικής δράσης της συμμορίας αποτελούν οι διαδοχικές κλοπές σε σύντομο χρονικό διάστημα της ίδιας ημέρας.

Επιπλέον, τα μέλη της συμμορίας επιδείκνυαν τη λεία τους σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν -30- διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα, -8- κλοπές οχημάτων και κλοπή και ληστεία σε βάρος ανηλίκων.

Τα μέλη της συμμορίας έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

