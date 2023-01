Καιρός

Κακοκαιρία: Πυκνή χιονόπτωση και ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες αναμένονται κατά τόπους έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την Τετάρτη προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα, από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλλονιά, στη Λευκάδα και στην Ιθάκη), στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, στη δυτική Στερεά και από τη νύχτα στην Ήπειρο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες από το βράδυ θα είναι κατά τόπους πυκνές στη δυτική Μακεδονία, στα ορεινά και τα ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα και πάνω) της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, της κεντρικής Μακεδονίας (στα δυτικά τμήματα) και της Θεσσαλίας (στα δυτικά και βόρεια τμήματα). Οι άνεμοι θα φθάνουν τοπικά στο Ιόνιο τα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στα βόρεια η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, στα κεντρικά θα φτάσει τους 11 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και στα ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα και πάνω). Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες στη Μακεδονία θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τα ημιορεινά που από το βράδυ στη δυτική Μακεδονία και στα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας θα είναι κατά τόπους πυκνές (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα και πάνω). Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από το μηδέν έως τους 11 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου ( κυρίως στη Ζάκυνθο, την Κεφαλλονιά, τη Λευκάδα και την Ιθάκη), τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και από τη νύχτα στην Ήπειρο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά που από το βράδυ θα είναι κατά τόπους πυκνές στα ορεινά και τα ημιορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα και πάνω) της Ηπείρου, και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 5-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας (στα δυτικά και βόρεια τμήματα) και της κεντρικής Στερεάς οι οποίες από το βράδυ θα είναι κατά τόπους πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν. Θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και στα νότια βορειοδυτικοί, 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Πέμπτη

Κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και στις Σποράδες μέχρι το απόγευμα με εξασθένηση το βράδυ. Από το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες, στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές (με ενδεικτικό υψόμετρο τα 600 μέτρα και πάνω), στη δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη δυτική και κεντρική Στερεά, στην Εύβοια, στη Θεσσαλία, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Θράκη (ενδεικτικό υψόμετρο τα 400 μέτρα και πάνω). Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Αιγαίο βαθμιαία 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Μόνο στα βορειοανατολικά οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Ο υδράργυρος στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 7 βαθμούς, στα κεντρικά θα φτάσει τους 9 με 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 14 με 16 βαθμούς ενώ στη νότια νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

