Μηταράκης: Να τελειώσει η μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ για το δήθεν νεκρό παιδί στον Έβρο

Εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του στο ζήτημα. Τι είπε για τον «ύποπτο ρόλο» που έπαιξαν οι δυο ΜΚΟ που ξεκίνησαν την υπόθεση.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην υπόθεση με το δήθεν νεκρό παιδί στον Έβρο, τον Αύγουστο του 2022.

Ο κ. Μηταράκης για μια ακόμη φορά τόνισε τον, «τουλάχιστον, ύποπτο ρόλο που έπαιξαν οι δυο ΜΚΟ που ξεκίνησαν την υπόθεση», τονίζοντας πως υπάρχουν στελέχη σε αυτές τα οποία είχαν θεσμικό ρόλο επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στάθηκε στον αινιγματικό ρόλο που έπαιξε η άτυπη «εκπρόσωπος» των «38» στα διεθνή ΜΜΕ, η λεγόμενη Μπαϊντάα, η οποία, άγνωστο πως, προσεταιρίστηκε το γκρουπ και στη συνέχεια αποχώρησε από την Ελλάδα, χωρίς καν να έχει έγγραφα από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας μας.

Ο κ. Μηταράκης εξαπέλυσε επίθεση και στον ΣΥΡΙΖΑ καλώντας τον να βάλει τέλος στη μονταζιέρα καθώς ο ίδιος ήταν αυτός που στις 16 Αυγούστου μετέφερε δημοσίως αυτά που δήλωσαν ορισμένοι από τους μετανάστες μόλις βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος περί νεκρού παιδιού, ενώ στην συνέχεια μετά την έρευνα που έκανε η ελληνική Πολιτεία, ο ίδιος ενημέρωσε τη Βουλή επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει ούτε αγνοούμενο, ούτε νεκρό παιδί.

Παράλληλα ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε και στο αίτημα εκταφής του παιδιού η Τουρκία αντέδρασε και η ελληνική πλευρά ζήτησε την άδεια της οικογένειας για να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση, ωστόσο «η οικογένεια μας αρνήθηκε μέσω των δικηγόρων της ΜΚΟ που τους εκπροσωπούσαν να προβούμε σε ενέργειες προς την Τουρκία».

Στην συνέχεια ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως λίγες εβδομάδες μετά, αφού είχε η κυβέρνηση αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε η μικρή Μαρία, κατέθεσαν αίτημα στον Εισαγγελέα Ορεστιάδος.

Ωστόσο οι ίδιοι όταν εκλήθησαν να καταθέσουν που ακριβώς στη νησίδα έγινε η δήθεν ταφή της «5χρονης Μαρίας», η οικογένεια απάντησε ότι δεν έθαψε το παιδί της, το έδωσε σε κάποιους άλλους από τους 38 να πάνε κάπου πιο ‘κει να το θάψουνε. «Η οικογένεια που έθαψε το παιδί της δεν ξέρει που το έθαψε και δεν το έθαψε η ίδια. Αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλές τρύπες από την πρώτη στιγμή και γι’ αυτό πλέον υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι υπάρχει μία στημένη ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης.

