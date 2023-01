Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση καρδιάς: Επείγουσα μεταφορά 18μηνου βρέφους στην Ιταλία

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για το βρέφος, αλλά και την συνεργασία με συγκεκριμένο κέντρο μεταμοσχεύσεων στην Μπολόνια.

(εικόνα αρχείου)

Σε ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, αναφέρονται τα εξής:

«Χθες, 23.01.2023, με επείγουσα επιχείρηση αεροδιακομιδής, που οργανώθηκε με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ, του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ), βρέφος 18 μηνών, το οποίο νοσηλευόταν στο ΩΚΚ, με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, μεταφέρθηκε στο μεταμοσχευτικό κέντρο της Μπολόνιας της Ιταλίας, όπου και θα αναμένει συμβατό καρδιακό μόσχευμα.

Στο συγκεκριμένο μεταμοσχευτικό κέντρο, έχουν ήδη μεταμοσχευτεί επιτυχώς μικροί ασθενείς από την Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας σε θέματα μεταμοσχεύσεων, με σκοπό την βέλτιστη και έγκαιρη αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων ασθενών που χρήζουν μεταμόσχευσης.

Οι παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων αποτελούν έναν ιδιαίτερο και ευαίσθητο τομέα του συστήματος μεταμοσχεύσεων κάθε χώρας, η ανάπτυξη του οποίου συνδέεται άρρηκτα με το πληθυσμιακό της μέγεθος. Οι μικροί ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης καρδιάς, πνευμόνων ή ήπατος στην Ελλάδα, εξυπηρετούνται άμεσα και με άριστα αποτελέσματα από μεταμοσχευτικά κέντρα της Ιταλίας, τα οποία λόγω πολλαπλάσιου πληθυσμού, συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό παιδιατρικών μοσχευμάτων. Στην ουσία, μέσω της συμφωνίας αυτής, δημιουργείται ένα κοινό μητρώο αναμονής για Ιταλούς και Έλληνες παιδιατρικούς ασθενείς και για το λόγο αυτό παιδιατρικά μοσχεύματα από δότες της Ελλάδας, προσφέρονται και μεταμοσχεύονται στην Ιταλία.

Ο ΕΟΜ ευχαριστεί θερμά τόσο το ΕΚΑΒ, όσο και το ΩΚΚ για την επίτευξη της έγκαιρης και ασφαλούς μετάβασης του βρέφους στην Ιταλία, όπως και κάθε παιδιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της χώρας μας, που, μέσω της δωρεάς οργάνων, υποστηρίζει έμπρακτα τη συνεργασία αυτή και ως εκ τούτου τη θεραπεία των μικρών ασθενών».

