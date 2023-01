Πολιτική

Υποκλοπές - Τσίπρας: το Μαξίμου παρακολουθούσε πολιτικούς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την παραίτηση του Πρωθυπουργού και προανήγγειλε αποκαλύψεις την Τετάρτη στη Βουλή.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αμέσως μετά τη συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε δηλώσεις του ανέφερε τα εξής:

Επισκέφθηκα την Πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου. Οι υποκλοπές έγιναν από ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Πλέον δεν μιλάμε με κάποιες εικασίες ή βάσει δημοσιευμάτων, αλλά με αποδείξεις που συνέλεξε η ΑΔΑΕ στους ελέγχους που διενήργησε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Αυτοί οι έλεγχοι επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας.

Η ΕΥΠ, την ευθύνη της οποίας έχει ο κ. Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και με αλλεπάλληλες αποφάσεις της Εισαγγελέως κ. Βλάχου, υπέκλεπτε τις πολιτικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημοσιογράφων, ακόμη και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτή η εκτροπή, σε ένα κράτος δικαίου, δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών και της συγκάλυψης, οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του και οφείλει να παραιτηθεί.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο στην Βουλή. «Το φως της αλήθειας» ήδη νίκησε «το σκοτάδι της συγκάλυψης» και είναι βέβαιο ότι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη θα νικήσουν.

Όλη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

«Επισκέφθηκα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου, την πρωτοφανή αυτή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο. Από ένα εγκληματικό δίκτυο, θα έλεγα εγώ, που λειτουργούσε όμως εντός του Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον ίδιον τον Πρωθυπουργό. Και πλέον δεν μιλάμε με βάση κάποιες εικασίες ή στη βάση κάποιων δημοσιευμάτων. Πλέον μιλάμε με αποδείξεις. Τις αποδείξεις που περισυνέλλεξε η κατά το Σύνταγμα αρμόδια Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών κατά τους ελέγχους που διενήργησε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Δυστυχώς, αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η ΕΥΠ, την ευθύνη και εποπτεία της οποίας έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και με αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια Εισαγγελέα, την κα Βλάχου, παραβίαζε το απόρρητο των επικοινωνιών και υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε ένα κράτος δικαίου, σε μία ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, της εκτροπής και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις έτσι κι αλλιώς αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες. Και οφείλει να πράξει αυτό που θα έπραττε οποιοσδήποτε άλλος Πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, σε ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Να παραιτηθεί.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο στην Βουλή. Εγώ θέλω να κλείσω όμως με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Το φως της αλήθειας ήδη νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης. Και είναι βέβαιο ότι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά στον τόπο μας».





Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Νέα ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: Ο Παντσέρι θα αναφερθεί στην Καϊλή, αλλά δεν έχει στοιχεία (βίντεο)