ΝΑΤΟ: Η Τουρκία το τραβάει στα άκρα για ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Η Άγκυρα ανέβαλλε επ΄ αόριστον προγραμματισμένη συνάντηση για την ένταση των δυο σκανδιναβικών χωρών στη συμμαχία.

Η Τουρκία ανέβαλε επ' αόριστον μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Φεβρουαρίου με τη Σουηδία και τη Φινλανδία σχετικά με τη διαδικασία ένταξης των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα διπλωματικές πηγές.

Η υποψηφιότητα της Σουηδίας –που μπλοκάρεται από τον Μάιο από την Άγκυρα– έχει βρεθεί σε αδιέξοδο έπειτα από αντιτουρκικές διαδηλώσεις στη Στοκχόλμη, σε μία από τις οποίες κάηκε ένα αντίτυπο του Κορανίου.

Χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Σουηδία δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει στην «υποστήριξη» της Τουρκίας.

