Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Το ημερολόγιο του Καλογρίτσα και οι συναντήσεις με Παππά - Αρτεμίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο γύρο αντιδράσεων προκάλεσαν αποσπάσματα από τα ημερολόγια που τηρούσε η γραμματέας του επιχειρηματία, όπου αναφέρονται συναντήσεις των τριών ανδρών.

Της Λίας Κοντοπούλου

Αποσπάσματα από τα ημερολόγιά της Ευθαλίας Διαμαντή, γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, προσκόμισαν στο Ειδικό Δικαστήριο οι δικηγόροι του επιχειρηματία, ως απάντηση στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ο Νίκος Παππάς.

Η πλευρά του επιχειρηματία υποστηρίζει ότι από τα ημερολόγια φαίνεται ότι στα γραφεία της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ», υπήρξαν συναντήσεις του επιχειρηματία, του Νίκου Παππά και του δικηγόρου Αρτέμη Αρτεμίου, λίγες ημέρες μετά τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Χρήστου Καλογρίτσα επιβεβαιώνεται και το επίμαχο sms που μιλούσε για συνάντηση Καλογρίτσα με τον «A2», δηλαδή τον Αρτέμη Αρτεμίου, όπως επιμένει η πλευρά του επιχειρηματία.

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι, ο Γιάννης Οικονόμου ανέφερε:

«Έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες που γεννούν εύλογα ερωτήματα στον ελληνικό λαό. Εάν υπήρχαν πρόσωπα, που σε μαύρες σακούλες πήγαιναν χρήματα σε επταψήφια νούμερα στα ταμεία ενός κόμματος, που ήταν τότε Κυβέρνηση, δικαιούται ο ελληνικός λαός να μάθει. Τι ανταλλάγματα πήραν και γέμιζαν σακούλες με λεφτά για να τα πάνε στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ; Πρέπει να τοποθετηθεί ο κ. Τσίπρας. Θα το διαψεύσει; Θα πει ότι έγινε για κάποιο λόγο; Θυμίζει αυτή η υπόθεση -είπα και σε προηγούμενο μπρίφινγκ- την υπόθεση «πάμπερς», υπάρχει και πρόσωπο κοινό που συνδέει τις δύο εποχές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά το sms, ποιος είναι αυτός ο «Α2; Τι θα πει «Α2». Ο κ. Παππάς γράφει «Α2». Ποιος είναι αυτός ο «Α2»; Δεν έχει όνομα; Εδώ στις αποκωδικοποιήσεις είναι σαϊνια, αετοί, με τους βραχίονες του δημοσιογραφικούς δίπλα. Δεν οφείλουμε να μάθουμε, ποιος είναι αυτός ο «Α2» που θα εξασφάλιζε τον απόλυτο έλεγχο του καναλιού για τον ΣΥΡΙΖΑ, 35 και 16, εάν δεν κάνω λάθος. Και αν συνδέεται με μαύρες σακούλες, με λεφτά, με διαφόρου τύπου χορηγίες και γνωριμίες του ΣΥΡΙΖΑ, της τότε Κυβέρνησης; Ήταν σε γνώση αυτά του κ. Τσίπρα; Αυτά τα μηνύματα τα ήξερε ο κ. Τσίπρας; Ας βγει να πει δεν το ήξερα. Πάντως, κάτι πρέπει να πει. Περνούν οι ημέρες και η αφωνία συνεχίζεται. Και σας είπα και προηγουμένως, η σιωπή πολλές φορές σημαίνει συναίνεση».

Οι δικηγόροι του Νίκου Παππά εξέφρασαν την αντίθεσή τους τα ημερολόγια να αναγνωστούν στο δικαστήριο και κατέθεσαν ένσταση για το sms, ενώ εμφάνισαν πραγματογνωμοσύνη βάσει της οποίας όλα τα sms που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι πλαστά και παραποιημένα και παραβιάζουν το νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

Σε δήλωση του, ο Γιάννης Μαντζουράνης, συνήγορος υπεράσπισης του Νίκου Παππά αναφέρει «Σήμερα προσκομίσαμε αποδείξεις ότι τα SMS, που εμφανίστηκαν από την πλευρά του κυρίου Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο, είναι μη γνήσια και προσβλήθηκαν ως πλαστά. Είναι προϊόντα ενός παρακράτους, που επιχειρεί τη πολιτική δολοφονία του Νίκου Παππά και, μέσω αυτής, την δυσφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης υιοθέτησε και ξέπλυνε δημόσια την πλαστογραφία, για να σπιλώσει τον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύφθηκε ποιος προΐσταται των πλαστογραφιών. Είναι ο ίδιος, που προΐσταται και των υποκλοπών. Προειδοποιούμε: Πλαστογραφίες, μηχανορραφίες και προγραφές δεν θα περάσουν, ούτε εντός ούτε εκτός του δικαστηρίου».

Σε ανακοίνωση της, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι «Όσο οι αποκαλύψεις συνεχίζονται στο Ειδικό Δικαστήριο, τόσο πιο εκκωφαντική γίνεται η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, σε συνέχεια των καταθέσεων για μαύρες σακούλες με επταψήφιο ποσό χρημάτων, κατατέθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο και το ημερολόγιο της επί 40 χρόνια γραμματέως του κ. Καλογρίτσα, κ. Ευθαλίας Διαμαντή, με σημειωμένες ημέρες και ώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις των κκ. Παππά και Αρτεμίου με τον κ. Καλογρίτσα. Αυτές οι πολύωρες συζητήσεις αφορούσαν την πολιτική επικαιρότητα και τον καιρό ή αυτά που επωνύμως έχουν κατατεθεί για τη ροή χρημάτων και το μοίρασμα του ποσοστού καναλιών; Για πόσο ο λαλίστατος κατά τα άλλα κ. Τσίπρας θα συνεχίσει να μην λέει κουβέντα για τις τόσο βαριές καταγγελίες που αφορούν το κόμμα του; Εκείνος σιωπά, εμείς θα εξακολουθούμε να ζητάμε απαντήσεις».

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας προτίθεται να φέρει στο δικαστήριο το κινητό του τηλέφωνο και να δείξει στην έδρα όλα τα μηνύματα που υποστηρίζει ότι αντάλλαξε με τον Νίκο Παππά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Η κατάθεση της μητέρας που βρέθηκε αφυδατωμένη και ξυπόλητη

Κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες, βοριάδες και χιόνια

Νίκος Ξανθόπουλος – Κηδεία: Η “τελευταία παράσταση” για τον ηθοποιό