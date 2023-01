Αθλητικά

Premier League - Μεταγραφές: Ρεκόρ από “χρυσάφι” την χειμερινή περίοδο

Ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ είναι τα συμβόλαια που υπέγραψαν οι παίκτες που συμφώνησαν να μετακινηθούν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ποια ομάδα έδωσε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ!

Οι σύλλογοι της Premier League έσπασαν το ρεκόρ μεταγραφικών δαπανών κατά τη διάρκεια της περιόδου του Ιανουαρίου με το συνολικό ποσό των 440 εκατομμυρίων λιρών (487 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των 180 εκατομμυρίων λιρών που... ξόδεψε μόνο η Τσέλσι, σύμφωνα με μελέτη της Deloitte. Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες δαπάνες των ομάδων της Premier League ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ των 430 εκατομμυρίων λιρών, που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2018.

«Ο Ιανουάριος του 2023 έχει ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ δαπανών σε οποιαδήποτε προηγούμενη χειμερινή περίοδο, καθώς οι σύλλογοι της Premier League προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους ενόψει ενός κρίσιμου δεύτερου μισού της σεζόν», δήλωσε ο Καλούμ Ρος, αναπληρωτής διευθυντής του ομίλου Deloitte's Sports Business.

Η Τσέλσι, η οποία πέρασε στην κατοχή του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τοντ Μπόλι, έδωσε το... έναυσμα τον Ιανουάριο στην αγγλική ελίτ με δαπάνες που υπολογίζονται σε περίπου 180 εκατομμύρια λίρες (περίπου 204 εκατομμύρια ευρώ). Οι «Μπλε» έσπασαν τον... κουμπαρά τους για να αγοράσουν τον Ουκρανό Μιχάιλο Μούντρικ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια συναλλαγή που εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Ο λονδρέζικος σύλλογος έχει επίσης αποκτήσει τον Νταβίντ Φοφάνα από τη Μόλντε, τον Μπενουά Μπαντιασίλ από τη Μονακό και τον Ζοάο Φέλιξ (δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης), όπως και τους Αντρέι Σάντος, Νόνι Μαντουέκε.

Σε μια άλλη από τις μεγάλες συμφωνίες του Ιανουαρίου, η Λίβερπουλ υπέγραψε τον Ολλανδό επιθετικό Κόντι Χάκπο, ο οποίος υπήρξε αποκάλυψη στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, από την PSV για 44 εκατομμύρια λίρες (σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ).

Ενώ απομένει ακόμη μία εβδομάδα πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, το ρεκόρ μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Πέρυσι, οι δαπάνες μια εβδομάδα πριν το τέλος της προθεσμίας ανήλθαν στις 105 εκατομμύρια λίρες, φτάνοντας τελικά τις 295 εκατομμύρια λίρες (334 εκατομμύρια ευρώ) στο κλείσιμο.

«Η σεζόν 2022-23 βλέπει τους συλλόγους να επενδύουν πολλά στην ομάδα τους και μέχρι σήμερα οι ομάδες της Premier League έχουν ξοδέψει πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια λίρες (2,7 δισεκατομμύρια ευρώ) σε μεταγραφές παικτών», που περιλαμβάνει το ποσό των συναλλαγών από την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, εξηγεί ο Ρος, προσθέτοντας: «Η άφιξη νέων ιδιοκτητών και η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για τη δαπάνη μεγάλων ποσών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης συνεχίζουν να συμβάλλουν σε επίπεδα ρεκόρ δαπανών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι τεράστιες επενδύσεις αντικατοπτρίζουν την ανάκαμψη των οικονομικών των συλλόγων μετά την πανδημία του κορονοϊού.

