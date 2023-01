Παράξενα

ΗΠΑ: Σκύλος σκότωσε τον ιδιοκτήτη του με... κυνηγετικό όπλο (εικόνες)

Πως συνέβη η τραγωδία, με θύτη τον σκύλο και θύμα τον άτυχο νεαρό άνδρα, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ένας σκύλος σκότωσε κυνηγό όταν πάτησε πάνω σε γεμάτο τουφέκι στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει το περασμένο Σαββατοκύριακο στις κεντρικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στο πίσω κάθισμα ανοικτού ημιφορτηγού, όπου ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει «είδη κυνηγιού και τουφέκι», ο σκύλος πάτησε πάνω στο όπλο με αποτέλεσμα «να προκαλέσει εκπυρσοκρότηση», εξήγησε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάμνερ, στην πολιτεία Κάνσας.

Το θύμα, 30 ετών, ήταν στο κάθισμα του συνοδηγού όταν χτυπήθηκε από τη σφαίρα.

«Υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη επιτόπου. Η έρευνα συνεχίζεται, όμως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κυνηγετικό δυστύχημα», πρόσθεσε το γραφείο του σερίφη.

Τα όπλα είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στις ΗΠΑ, ειδικά σε αγροτικές περιοχές. Ο αριθμός τους στη χώρα είναι μεγαλύτερος από αυτόν των κατοίκων.

Τα τραγικά δυστυχήματα, στα οποία εμπλέκονται σε αρκετές περιπτώσεις παιδιά που παίζουν με όπλα, είναι συχνά.

