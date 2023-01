Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: σε πόσα προϊόντα έγινε αύξηση τιμών

Τι αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης για την 13η εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου και το κόστος για εκατοντάδες προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

Η πλειοψηφία των προϊόντων στο "Καλάθι του νοικοκυριού", για την 13η εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, έχει σταθερές ή μειωμένες τιμές.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης: «13η εβδομάδα εφαρμογής του 'Καλαθιού του Νοικοκυριού' και από 833 προϊόντα 57 (7%) ανέβηκαν, 57 (7%) μειώθηκαν και 719 (86%) παρέμειναν σταθερά! Τιμές σταθμισμένες σε όγκο και βάρος. Η πρωτοβουλία μας σταθερά προσφέρει εναλλακτική διέξοδο σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη».

