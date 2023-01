Κοινωνία

Ζωγράφου: Καταδίωξη υπόπτων μέχρι τον Λυκαβηττό (βίντεο)

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη ατόμων από του Ζωγράφου έως τον Λυκαβηττό, που "πέρασε" και μπροστά από την ΓΑΔΑ. Σε μια προσαγωγή προχώρησαν στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ύστερα από σήμα που δόθηκε στους αστυνομικούς που περιπολούσαν, ότι δύο άτομα αποπειράθηκαν να κλέψουν καταλύτες αυτοκινήτων, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Την καταγγελία στην Άμεση Δράση έκανε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος εντόπισε τα δύο άτομα να επιχειρούν να αφαιρέσουν καταλύτη από ένα αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο δράστες. Στο σήμα τους να σταματήσουν για έλεγχο, εκείνοι δεν υπάκουσαν και ξεκίνησε καταδίωξη από του Ζωγράφου μέχρι τον Λυκαβηττό. Το λευκό όχημα με τους δύο άνδρες πέρασε και μπροστά από την ΓΑΔΑ, στον δρόμο για τον Λυκαβηττό, όπου σταμάτησε αφού προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην συμβολή των οδών Δεινοκράτους και Ξενοκράτους.

Αμέσως μετά οι δύο επιβάτες τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ενός ατόμου.

Όπως μετέδωσε ο Λάζος Μαντικός στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, μέσα στο όχημα που εγκατέλειψαν οι καταδιωκόμενοι, βρέθηκε ένας, προφανώς κλεμμένος, καταλύτης αυτοκινήτου.

