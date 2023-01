Κόσμος

Σουηδία: Γελοιογραφία με τον Ερντογάν να “τρώει τον λαό του” προκαλεί αντιδράσεις (εικόνες)

Νέο…επεισόδιο μεταξύ Σουηδίας και Τουρκίας, προκαλεί διαγωνισμός γελοιογραφίας.

Η εφημερίδα Flamman, που εκδίδεται στη Σουηδία, διοργάνωσε διαγωνισμό γελοιογραφίας για τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Στον διαγωνισμό, όπου στάλθηκαν περισσότερα από 400 έργα, νικητής αναδείχθηκε η γελοιογραφία με τίτλο «Ο Ερντογάν τρώει το λαό του».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το νέο σκάνδαλο συνέβη με καρτούν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, έδωσαν το πρώτο βραβείο σε μια διαβόητη καρικατούρα που έφτιαξε κάποιος που δεν έχει πάει ποτέ στην Τουρκία στη ζωή του και που δεν γνωρίζει τον Ερντογάν και την Τουρκία.

Η κριτική επιτροπή ανακοίνωσε τον νικητή του καρτούν με τίτλο «Erdogan Eating His People» του Henry Astrom, εμπνευσμένο από τον «Κρόνο που τρώει τα παιδιά του» του Ισπανού καλλιτέχνη Francisco Goya.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο διαγωνισμός προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Ο διαγωνισμός καλύφθηκε από τον νορβηγικό, ολλανδικό, γερμανικό και κουρδικό τύπο.

