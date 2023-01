Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πυροσβεστική: “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες”

Ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. Νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και στα νησιά του Ιονίου

Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 αναμένεται να σταλούν στους κατοίκους πολλών περιοχών της χώρας λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός Ιωάννης Αρτοποιός.

Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός απηύθυνε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχει σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Λευκάδας, της Ζακύνθου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας, ενώ, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, αναμένεται να εκδοθεί και δεύτερο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Κορινθίας, της Αργολίδας, της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, της Ανατολικής Αρκαδίας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Αργότερα θα ακολουθήσει και τρίτο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας όπου αναμένονται ισχυρότατες χιονοπτώσεις.

Στην Αττική, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο το απόγευμα.

«Συστήνουμε περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. Ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων και την ενημέρωση από την ΕΜΥ θα αποσταλούν κι άλλα μηνύματα από το 112 εφόσον κριθεί απαραίτητο», σημείωσε.

Παράλληλα, νέα ευρεία συντονιστική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο για την εκ νέου αξιολόγηση της πορείας της κακοκαιρίας.

Επιπλέον όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

«Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και επαγρύπνησης για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν προβλήματα. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοποιός και προσέθεσε: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων. Έχετε πάντα υπ' όψιν σας σε περιπτώσεις εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού. Μην διασχίσετε για κανένα λόγο χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει πεζή ή με όχημα».

Αναφορικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας ο κ. Αρτοποιός είπε ότι είναι σε εξέλιξη από την περασμένη Πέμπτη 19 Ιανουαρίου επηρεάζοντας τη χώρα μας με διαδοχικά κύματα. Εντονότερα φαινόμενα εκδηλώθηκαν, όπως τόνισε, στην Π.Ε Πέλλας τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου όπου το Κέντρο Επιχειρήσεων του Π.Σ έλαβε 115 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αριδαίας, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 36 περιπτώσεις.

Χθες, Τρίτη 24 Ιανουαρίου, εκδόθηκε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ το οποίο επικαιροποιήθηκε σήμερα και όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός από σήμερα το απόγευμα έως την Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδεία ισχυρών ανέμων καθώς και χιονοπτώσεις.

«Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, κεντρικά και νότια και βαθμιαία θα επεκταθούν προς τα βορειανατολικά της χώρας. Γι αυτό το λόγο σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ευρεία συντονιστική σύσκεψη με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της φυσικής ηγεσίας του ΠΣ όλων των συναρμόδιων φορέων αλλά και με επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων και υδρολόγων», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι Η ΕΜΥ θα επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ανά 12 ώρες και θα είναι δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα της, ενώ για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα (https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

