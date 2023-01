“The 2Night Show - Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Η ψυχοθεραπεία ξεκαθάρισε πολύ μεγάλα τοπία (βίντεο)

Life

"Δεν ήξερα τι μου γινόταν κι όλα τα έμαθα από την ψυχοθεραπεία" ανέφερε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.



Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ήταν καλεσμένη στο "The 2night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε περί συντροφικότητας, για την κόρη της, Μαρία Χάνου, αλλά και τα μαθήματα ζωής που έμαθε από την ψυχοθεραπεία.

"Ήθελα να κάνω παιδί, ήμουν πολύ χαρούμενη έγκυος. Πήρα 40 κιλά. Εμάς μας προέκυψε με τον Ταξιάρχη και το κάναμε. Μετά παντρευτήκαμε. Δεν ήξερα τι μου γινόταν κι όλα τα έμαθα από την ψυχοθεραπεία" είπε χαρακτηριστικά η αγαπημένη ηθοποιός για την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

"Μου έλεγε κατά καιρούς ότι οι καλλιτέχνες κι οι ηθοποιοί είναι από την υψηλότερη κλίμακα που χρειάζεται να κάνουν ψυχοθεραπεία κι αυτοί που πηγαίνουν λιγότερο. Εγώ χαμογελούσα που το έλεγε. Της λέω μου το έχετε πει καμια δεκαριά φορές. Περιλαμβάνομαι κι εγώ σε αυτήν την κατηγορία; Δεν ήξερα, δεν σκεφτόμουν. Βουτούσα στα δύσκολα με απώλειες και ξανά μανά. Η ψυχοθεραπεία ξεκαθάρισε πολύ μεγάλα τοπία και μετά συμπληρώθηκα με τις δικές μου αναζητήσεις σε άλλα πεδία" είπε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Ενώ για την προσωπική της ζωή αυτή την περίοδο απάντησε πως "Αυτή την περίοδο είναι μόνη αλλά θα ήθελε να έρθει στη ζωή της ένας έρωτας αρκεί να μένει με το ταίρι της σε… ξεχωριστά σπίτια".





